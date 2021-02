Geral

O presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari (Amvat), Paulo Kohlrausch, e o prefeito de Arroio do Meio, Danilo Bruxel, se reuniram na quinta-feira, dia 11, com o secretário extraordinário de Parceiras do Rio Grande do Sul, Leonardo Busatto, em Porto Alegre. Entre os assuntos debatidos esteve o projeto que prevê a concessão das rodovias estaduais 129, 130 e 453, entre os municípios de Venâncio Aires e Muçum.

Na oportunidade foi realizado o convite ao secretário estadual para apresentar o projeto e o cronograma de ações aos prefeitos do Vale durante a próxima assembleia da Amvat, que ocorre em 26 de fevereiro, no auditório do prédio 11 da Univates. Busatto agradeceu pelo convite e confirmou presença na reunião da Amvat, por achar fundamental a participação das comunidades na elaboração do projeto de concessão que, segundo ele, trará resultados importantes ao desenvolvimento do Vale.

Kohlrausch ainda reforçou a importância de o Estado considerar as demandas da região no momento de formatar o projeto, principalmente as necessidades dos municípios lindeiros às rodovias, além de colocar a Amvat à disposição da secretaria para tratar das pautas regionais de infraestrutura.

Assembleia Legislativa

Pela manhã Kohlrausch e Bruxel também estiveram reunidos com o presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Gabriel Souza. Na ocasião, colocaram a entidade à disposição da Assembleia e convidaram o presidente para participar de uma futura reunião da Amvat. Ainda pediram apoio às principais bandeiras regionais.

Por daiane