Obras

O prefeito de Arroio do Meio Danilo Bruxel, e o secretário de Obras Darci Hergessel, acompanharam nesta semana o andamento de algumas obras, como na rua Almiro Gerhardt, no bairro São Caetano, o calçamento na rua Olavo Bilac, em Bela Vista, o acesso ao Morro São José até Arroio Grande e o acesso à Granja Lunedo.

O coordenador administrativo da secretaria de Obras, Cristian Perin, afirma que nas próximas semanas várias obras estão previstas. “Estamos satisfeitos com o andamento da nossa secretaria. Já conseguimos dar início a vários projetos e estamos com muita demanda para os próximos dias, mas vamos organizar para tudo ser feito conforme solicitado” salientou Perin endossado pelo secretário Hergessel, que lembra de obras importantes que iniciarão nos próximos dias “Já estamos com tudo em andamento para iniciar obras de asfalto ainda neste semestre’’, destaca Darci.

Nos próximos meses a Administração pretende começar a asfaltar algumas vias. “As obras já haviam iniciado, mas sem planejamento nenhum. Agora nosso setor de Planejamento já está com tudo pronto para dar andamento aos projetos. Queremos começar ainda esse semestre se tudo ocorrer como planejado” destacou Bruxel.

Por Alan Dick