O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Em um ano em que se preza pela saúde e a ordem é ficar em casa, protegendo a si e aos outros da disseminação da covid-19, o carnaval, data tão típica no Brasil, perde colorido e brilho. A razão é mais do que nobre e, para espantar a tristeza e chamar de volta o riso e a folia, por meio das boas lembranças, o AT traz um resgate de imagens dos saudosos tempos de baile no Clube Esportivo Arroio do Meio.

Relembra com as imagens levantadas pelo arroio-meense, Wanderley Theves, o Xumby – cuja participação nos carnavais da cidade sempre foi bastante ativa – os ensaios da escola de samba K-Samba e da chamada tão característica feita para os bailes, quando um caminhão todo enfeitado circulava pelo centro da cidade, chamando os foliões a participarem. O bloco do Saci Pererê é recordado em fotos onde, apesar do preto e branco ocultar a cor dos figurinos, permanecem a harmonia das roupas e a organização impecável do grupo.

As crianças não ficavam de fora, tendo o tradicional carnaval infantil no clube, cheio de brincadeiras, confete colorido e serpentina. Certamente para quem viveu essa experiência, a lembrança está ainda bem guardada no coração.

O levantamento mostra ainda que Arroio do Meio festejou o carnaval desde muito cedo. Os primeiros registros fotográficos datam de 1914. Já os últimos registros das tradicionais festas no clube, com desfile e atividades junto à rua de eventos são do final da década de 1990.

A tradição não somente da cidade como também da região mostra uma união e irmandade entre as comunidades, que visitavam-se, garantindo sempre o sucesso dos bailes daqui, de Encantado, Muçum, Roca Sales e Lajeado.

Por daiane