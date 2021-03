Obras

A obra do muro de gabiões, que está sendo realizada na margem direita do rio Taquari, no bairro Navegantes, Arroio do Meio, foi visitada pelo prefeito Danilo Bruxel e o secretário da fazenda Valdecir Crecêncio na manhã de segunda-feira.

O muro será feito em decorrência do desbarrancamento que ocorreu durante a enchente de julho do ano passado. Ele busca amenizar os danos intensificados pela maior cheia dos últimos 64 anos.

A obra iniciou no dia 29 de janeiro com a análise de solo e agora a equipe trabalha no acesso, para as máquinas chegarem ao rio. Os próximos passos da obra serão o engaiolamento das pedras e formação dos taludes.

Muros com gabiões são utilizados como contenção, constituídos por gaiolas metálicas formadas por fios de aço. Estas gaiolas são preenchidas pelas pedras e encaixadas formando paredes para evitar desmoronamento tanto em margens de rios como encostas.

Por daiane