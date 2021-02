Geral

O Dia do Repórter de 2021, transcorrido na terça, ficará marcado pela partida de um dos mais icônicos jornalistas da Região: Adriano Mazzarino. Mazza, como era carinhosamente chamado, tinha 56 anos, morava em Encantado e faleceu em Porto Alegre onde estava hospitalizado em função de uma pancreatite e complicações por causa da diabetes. Passou mal em 1º de janeiro, quando cobria a posse do prefeito de Anta Gorda e, desde então, estava hospitalizado. Além da esposa Marisete, deixa enlutados os pais Talis e Lorena, o irmão Ramon, os sócios e amigos Gisa Radaelli e Juremir Versetti e demais familiares e amigos.

Mazzarino era muito conhecido na região e fora dela, visto que também palestrava sobre comunicação e política. Era inteligente, bem-humorado, visionário e um grande jornalista e comunicador. Tinha a coragem de questionar como poucos. Provocava muitas reflexões, nem sempre bem compreendidas ou aceitas. Ousado, era conhecedor da vida política e, principalmente, seus bastidores. Mazza procurava tirar e expressar a essência dos entrevistados. Fazia sucesso com suas colunas que misturavam tramas políticos e da vida privada.

Além do jornal Antena, de Encantado, atuou em vários veículos de comunicação da região e fazia sucesso com o Blog do Mazzarino e sua irreverência no TV Zuera. Além de excelente profissional era muito generoso e um grande ser humano.

Mazza foi velado na tarde de quarta-feira na Capela Mortuária São Pedro, em Encantado. Mesmo com as restrições da pandemia, muitos amigos foram se despedir do jornalista, que foi sepultado no Cemitério São Pedro, no bairro Porto XV.

