Economia

A tarde do dia 18, ficou marcada pela transmissão da gerência-geral da agência da Caixa Econômica Federal de Arroio do Meio. O ato foi prestigiado por funcionários, pela superintendência executiva de varejo, correspondentes, parceiros, representantes de entidades e Poder Público.

O gerente Giovani Montanha Fernandes, que estava à frente da unidade há quatro anos, se despediu da equipe e vai assumir a gerência de Encantado.

A nova gerente, Márcia Liane Real, de 42 anos, vem da agência de Estrela. Natural de Três Passos, ingressou na Caixa em 2006, atuando em Scharlau, São Leopoldo. Formada em Gestão Financeira e especializada em Gestão de Pessoas, ocupou cargos de gerência em todas as agências que atuou, que também incluíram os municípios Lajeado, Teutônia e Triunfo. Foi promovida para gerente-geral em 2015. Atualmente cursa Psicologia do Desenvolvimento e Aprendizagem, na PUC.

Fernandes destacou que a pandemia foi um divisor de águas e que, se a agência foi destaque nacional, foi pelo comprometimento da equipe, parceiros comerciais, Poder Público e instituições. “Trabalhamos com três colegas em home office, mas desempenhamos um trabalho social magnífico, sem deixar de dar resultados financeiros. Mostrando que a Caixa é uma instituição pública que funciona”.

A nova gerente afirmou ter plena consciência do desafio e a confiança no grupo em dar continuidade à gestão desenvolvida por Giovani. Pediu o apoio e a confiança da equipe, parceiros, entidades e Poder Público, e se colocou à disposição para somar e entregar resultados.

A vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen colocou o Poder Público à disposição da agência para parcerias. Agradeceu Giovani por manter a agência firme e forte, e disse ter certeza de que a equipe vai abraçar os desafios. “Estamos num município muito próspero e ordeiro. É muito difícil alguém sair daqui e dizer que não gostou”.

O superintende Cristiano Schumacher destacou que Márcia é uma das cinco mulheres gerentes-gerais do Vale do Taquari e que o desempenho da equipe de Arroio do Meio habilitou um dos colaboradores à função de gerente-geral. A promoção ocorre no momento em que surgir a vaga.

Schumacher valorizou os parceiros, que são responsáveis por quase 90% das contratações de crédito. Detalhou os desafios em torno da operacionalização dos aplicativos em poucos dias no início da pandemia, possibilitando o saque do auxílio emergencial a 70 milhões de brasileiros, alguns injustos, e 30 milhões de FGTS emergenciais. Frisou que oito em cada dez brasileiros economicamente ativos, foram atendidos pela instituição nesse período. “Possibilitou com que as famílias consumissem, pagassem suas dívidas e com que a economia não estagnasse. Uma missão muito maior do que apenas um banco. E, ao mesmo tempo, a sociedade não permite prejuízo numa instituição 100% pública. Precisamos ser isentos e atender bem nossos clientes, seja no Bolsa Família, empresas e entes públicos, mostrando resultados”.

FÁBRICA DE SONHOS – Schumacher apresentou diversos números. Revelou que em Arroio do Meio a Caixa tem uma carteira habitacional de R$ 129 milhões, que possibilitaram com que 1,7 mil famílias realizassem o sonho da casa própria. Mais de R$ 6 milhões em auxílio emergenciais foram sacados em espécie. Dos R$ 150 milhões direcionados a recuperação de microempresas, R$ 12,5 milhões atenderam empresas de Arroio do Meio. “São valores expressivos que fazem a diferença na vida das empresas e famílias. Mas, em nenhum momento, se cogitou vacinar os funcionários da Caixa, que são mais de 50 mil em todo o país e também estão na linha de frente no amparo as famílias”. Por fim desejou sucesso à Giovani e à Márcia.

O presidente da Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio (Acisam) Adaílton Cezar Cé, recordou da mobilização que possibilitou a vinda da Caixa para Arroio do Meio em 1972, contando com o apoio de três deputados radicados no município. Destacou que a instituição tem sido uma parceira no desenvolvimento econômico das mais de 260 indústrias e 500 estabelecimentos comerciais do município. “A pandemia trouxe problemas sérios e a Caixa foi essencial para ajudar a resolver. O Giovani fez um trabalho especial. Ajudou a receber os clientes na frente do banco, o que evidencia um trabalho voltado para a sociedade, que é o que interessa. Mantemos a Acisam à disposição da nova gerência. Talvez nossa cidade possa parecer pacata, mas o povo é realista”.

O gerente de carteira de Pessoa Física, Leandro Santana Martins, qualificou o desempenho de Giovani como líder e colega. “Nos levou para porta de entrada da agência. Foi consultivo, permitiu com que participássemos da gestão, transformando a equipe num grande time, que além de superar o desafio obteve muitas conquistas. A Márcia vem como nova craque e estamos preparados para os novos desafios”.

Os demais membros da equipe se colocaram à disposição de Márcia, e afirmaram que vão continuar unidos, retribuindo todo apoio possível, com dedicação, capacidade e esforço.

Por daiane