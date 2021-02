Geral

A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, de Arroio do Meio, está com nova diretoria. A eleição ocorreu nas celebrações dos dias 6 e 7 e, no decorrer da semana, na Casa Paroquial. A apuração foi feita no sábado ao meio dia, tendo 111 votos favoráveis e três contrários à chapa única. Na missa realizada no entardecer, na Matriz, a antiga diretoria, liderada pelo então presidente Paulo Steiner repassou o cargo para a chapa eleita, que tem Luciane Ely na presidência.

Luciane, que é a segunda mulher a assumir o cargo de presidente da Paróquia, cita que o principal desafio no momento é manter as atividades pastorais e comunitárias em função da pandemia. No ano passado, praticamente não foram realizados encontros presenciais e não houve catequese, nem Primeira Eucaristia e Crisma. Para este ano deve ser preparado o retorno presencial da catequese, seguindo os cuidados necessários, com distanciamento e, se for o caso, divisão de turmas.

O padre Alfonso Antoni observa que a diretoria tem o cunho administrativo e também pastoral, visto que ambos os aspectos caminham juntos. Nos próximos dias um encontro deve reunir todas as diretorias das comunidades para avaliação da situação num geral, bem como elencar desafios e formas de motivar os membros. Além disso, será avaliada a retomada do aspecto pastoral e de eventos comunitários, dentro do que é possível.

Para o padre, a retomada das atividades pastorais e de eventos, com todos os cuidados que o momento exige, é importante para a sustentação das comunidades. A ideia é não deixar passar em branco datas importantes, como as festas de padroeiros. Mesmo que não seja possível realizar grandes festejos, a programação pode ser adaptada, inclusive com refeições preparadas para serem levadas para casa.

Em termos de obras, a atual diretoria terá pela frente a continuidade das melhorias no cemitério de Bela Vista, onde no ano passado foram construídas sepulturas em forma de gavetas e manutenções pontuais.

Composição da diretoria 2021/2022

Presidente: Luciane Ely

Vice-presidente: Doglas Scheren

Secretária: Denise Scheid Huppes

Segunda secretária: Mara Betina Forneck

Tesoureiro: Leonardo Pretto

Segundo tesoureiro: Aldir De Bona

Conselho Fiscal

Guido Kuhn

Mauro Roveda

Ricardo Dietrich

Suplente: Fabrício Brandolf

Conselho Consultivo: Carolina Ely,

Liane Pretto, Mathias Thomas, Carmenzita Vial, Lourdes

Zanatta Both, Paulo Boni, Antonio

Dietrich, Silvane Wickert, Rejane Thomas

