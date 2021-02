O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A arte é apreciar, criar identidade, se expressar e sentir. Para algumas pessoas ela é tão essencial quanto a água para matar a sede. E, ao contrário do que alguns classificam, pode sim ser fonte de empreendimento e renda.

A amizade das estudantes do 3º ano da Emef Guararapes, Letícia Elegeda, 16, e Amanda Bruismann, 17, iniciou no ano passado, em plena pandemia, e foi a arte que as uniu. Da amizade, descobriram muito em comum e passaram a trilhar o caminho do empreendedorismo, fazendo e vendendo arte voltada diretamente para os jovens de Arroio do Meio.

As amigas são responsáveis pela página @art_dreamoutloud, no Instagram, onde divulgam seu trabalho de pintura em tela, tecido e MDF. As inspirações vêm de diferentes vertentes e de sugestões de amigos. A venda dos quadros fez sucesso com o público de sua idade, tão sedento por peças e artes com as quais olham e se identificam. “Começamos as produções sem cursos, aprendemos sozinhas. E muita gente nos apoiou”, conta Letícia.

Além das pinturas, há a página @eastern_buckets, que apresenta e comercializa o projeto desenvolvido exclusivamente por Letícia e sua sogra, Maria Doréti Liesenfeld. Os buckets são chapéus em tecido, também conhecidos como estilo pescador, classificados como grande tendência do verão 2021. “Sempre fui de pesquisar bastante e empreender ideias”, diz Letícia que, na pandemia, além dos projetos de pintura e dos buckets, também fez dois brechós. No caso dos chapéus, que são feitos artesanalmente, ela credita seu sucesso ao apoio da sogra. “Ela, como já foi costureira, tinha retalhos e muitos materiais em casa. Antes de lançar os produtos, fiz uma enquete nas redes para sentir o que o público pensava disso e a ideia foi aprovada. Hoje temos até a proposta de confeccionar buckets exclusivos para a empresa de amigos que estão lançando uma coleção de camisetas”, adianta.

Foi a própria juventude local que disseminou o trabalho das duas e, dali, vieram contatos, encomendas e vendas. Juventude essa, que segundo Letícia e Amanda, também é rica em artistas das mais variadas áreas. “Aqui em Arroio do Meio há muitos adolescentes artistas, conheci muitos que também fazem trabalhos maravilhosos, mais como um hobby”, explica Amanda. As duas chegaram a desenvolver um grupo de WhatsApp para unir esses jovens e trocar experiências e ideias além de incentivo e acolhida, já que percebem que a área não recebe o devido apoio por parte dos adultos. “Quando tu entras nesse mundo, vê que é uma coisa totalmente diferente. As pessoas nos acolheram e fomos aprendendo muitas coisas, e o melhor é que existe a internet que propicia o aprendizado e os contatos”, expõe Amanda, que pretende cursar Artes Visuais.

Por fim, as amigas deixam um recado aos jovens: “a gente não tem muito apoio, aprendemos tudo sozinhas, mas queremos lutar muito por isso. Sabemos que por ser uma cidade pequena, muitos não olham para nossa arte, olham para nós. Sempre haverá julgamentos, quem ache que essa não é uma forma de trabalho aceita, mas não se deve desistir. Sabemos que é preciso engolir alguns sapos para chegarmos lá e na vida ninguém está só, assim como nós temos uma a outra”.

Por Alan Dick