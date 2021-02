Esportes

O Campeonato Brasileiro teve continuidade com jogos para Grêmio e Inter. O Inter entrou em campo na noite desta quinta-feira, dia 4, quando jogou em Curitiba e empatou em 0 x 0 com o Athético Paranaense. Outra partida do Inter no decorrer da semana aconteceu na quarta-feira, quando jogou em Porto Alegre com o Sport Recife. A partida que era para ser uma oportunidade para crescer na tabela de classificação virou uma grande frustração com a derota de 2 x 1. O gol do Inter foi marcado por Patrick.

O Grêmio jogou na noite da última segunda-feira no Rio de Janeiro, onde após sete rodadas sem vitória venceu por 5 x 2 do Botafogo com gols de Alisson, Jean Pyerre, Churín e Matheus Henrique (2).

O Inter lidera o campeonato com 66 pontos, um a mais que o Flamengo que está em 2º lugar. Para o Inter restam três partidas. Domingo, dia 14, joga às 18h15min no Rio de Janeiro com o Vasco. Depois volta a jogar no Rio de Janeiro, no domingo, dia 21, com o Flamengo. A última partida acontece no dia 25, em Porto Alegre com o Corintians. O Grêmio, que está em 6º lugar com 56 pontos, terá como adversários o São Paulo, domingo às 20h30min, em Porto Alegre. Depois enfrenta o Athlético do Paraná, em Porto Alegre e o Bragantino, em São Paulo.

Copa do Brasil – O Grêmio também está com suas atenções voltadas para a decisão da Copa da Brasil, onde o adversário na final será o Palmeiras. A decisão começa dia 28 de fevereiro. A primeira partida será em Porto Alegre. A partida da volta está marcada para o dia 7 de março, em São Paulo. O título de campeão representa vaga para a próxima Copa Libertadores. que inicia fase de grupos em abril.

Por Alan Dick