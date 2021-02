Futebol

A localidade de Barra do Fão, Pouso Novo, vai sediar um jogo muito aguardado entre o Guarani e a Associação Haitiana de Arroio do Meio, na tarde deste domingo dia 14, a partir das 15h. O confronto transcende limites geográficos, mexe com o imaginário de ambas agremiações, da torcida e público que está contagiado com a ansiedade das equipes para este grande jogo, que vai marcar o Carnaval da comunidade local e convidados.

De um lado, o atual campeão da Série Prata Copa Integração, que além de pouso-novenses, conta com atletas de Travesseiro e Coqueiro Baixo. Do outro, a sensação caribenha que vem desbancando adversários em muitas competições regionais.

A última e mais recente conquista dos haitianos foi o vice-campeonato da Taça Amizade, torneio entre 14 equipes realizado no bairro Novo Horizonte, no último domingo, com empate no tempo regulamentar e derrota nas penalidades máximas para o Só Barulho. Na mesma data o Guarani, realizou um Grenal interno para escolha dos titulares que vão a campo neste domingo.

Diferentemente das equipes que disputam a final do Campeonato Amador de Arroio do Meio, que vão a campo no feriadão de maneira atípica quase “forçadas” – num momento em que a competição esfriou, mas adiar confrontaria com a final da Copa do Brasil e o início da temporada de 2021 – o Guarani e os Haitianos vêm completos, motivados e confiantes com praticamente todos os atletas à disposição. A arbitragem será de José Freitas, o Taxa, que é presidente da Associação Regional de Árbitros (ARA).

Os treinadores e presidentes Norberto Spieckert, o Bodão do Guarani, e Bachemy François, da Associação Haitiana, preferiram não realizar um almoço festivo antes da partida, como é normal em amistosos, para evitar aglomerações, mas pretendem fazer um ‘salsipão’ no fim da partida para uma integração com distanciamento seguro.

Cerca de 60 haitianos irão a Pouso Novo com um ônibus fretado, além de, pelo menos, dois carros. E, aproximadamente, 120 moradores da localidade acompanharão o jogo, que deve contar com a presença de muitos expectadores de fora.

O público poderá apreciar duas escolas de futebol com características muito distintas. A do Guarani, que é espelhada no esquema tático ítalo-europeu, de marcação forte no meio de campo e contra-ataques rápidos. A dos Haitianos, que segue o estilo mais despojado da América Central, que recentemente derrotou a força econômica do sudeste – Palmeiras x Tigres – e chegou a final do Mundial Interclubes.

Em decorrência da final do Campeonato de Arroio do Meio, o treinador dos haitianos, Emerson Neves, excepcionalmente irá se ausentar para dirigir o Sete de Setembro, clube que está na final nas categorias Aspirantes e Veteranos. Neves é o presidente. O jogo de volta desse amistoso está agendado para 7 de março.

Tanto Neves, como o presidente da Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa), José Elton Lorscheiter, o Pantera, tem a certeza de que os haitianos vieram para agregar no futebol regional e consequentemente na sociedade local. “Vai elevar a competitividade”, frisa Pantera.

REGULARIZAÇÃO DE CLUBE – O Presidente da Associação Haitiana de Futebol de Arroio do Meio Bachemy François, revelou que a equipe tem recebido propostas de apoio de diversos patrocinadores, e que no momento precisa de ajuda para regularização da entidade, para recebimento da ajuda financeira e comprovações legais.

Por Alan Dick