Municípios

Com a classificação do Vale do Taquari em bandeira preta e as novas restrições de horários anunciadas pelo Governo do Estado na segunda-feira, 22, Travesseiro passou a adotar medidas restritivas. Em decreto publicado pelo prefeito Gilmar Southier na terça-feira, 23, ficam proibidas as atividades esportivas, abertura de clubes e o atendimento de bares.

O prefeito comenta que o principal desafio neste momento foi o de anunciar adiamento das aulas na rede municipal até o dia 1º de março levando em conta que três professores testaram positivo a covid-19. “Se criou uma esperança de que tudo voltaria ao normal. Mas com o aumento de casos e internações em hospitais não podemos colocar a saúde das pessoas em risco, nem de professores, nem de alunos”, afirma Southier.

A opção do município em não seguir o modelo de cogestão, que permite o atendimento de alunos até o 2º ano do Ensino Fundamental, se deve, de acordo com Southier, ao aumento de casos no funcionalismo público, defasagens de profissionais na saúde e ao custo extra com o transporte escolar.

Uma cópia do decreto municipal foi distribuída e entregue a todos os estabelecimentos comerciais e empresas do município. Já os fiscais e a Brigada Militar do município estarão autorizados a visitar estabelecimentos que descumprirem as regras de distanciamento. “Vamos intensificar a fiscalização e seguir as normativas do Estado. Não queremos parar nossa economia e sim reforçar os cuidados, evitar aglomerações e assim reduzir o número de casos e internações”, entende o prefeito.

Sem equipe de enfermagem

Durante a semana, a secretaria de Saúde confirmou 10 casos positivos entre funcionários públicos, sendo sete da equipe de enfermagem da Unidade Básica de Saúde do centro, que ficam afastados por um período de 10 dias. “Priorizamos apenas os atendimentos de urgência e emergência. Com a ausência de profissionais tivemos que suspender o atendimento no posto em Três Saltos Baixo. Reuniões com o conselho e grupos da saúde e o atendimento na academia de saúde também foram paralisados até a mudança nas bandeiras”, explica o secretário Junior Rodrigo Weizenmann.

Até ontem, o município tinha 88 casos positivos, sendo nove ativos. Oito famílias cumprem isolamento, cinco testes aguardam análise, uma hospitalização e cinco óbitos.

Sem hospitalizações e poucos casos ativos em Capitão

Até a quinta-feira, 25, Capitão não contabilizava internações pela covid-19. Conforme o último boletim epidemiológico repassado pela secretaria da Saúde, 191 pacientes foram diagnosticados com a doença sendo que 184 são considerados curados, cinco permanecem em isolamento domiciliar e dois óbitos foram registrados.

Mesmo com o cenário mais tranquilo em relação às demais cidades, a secretaria de Saúde anunciou nesta semana a suspensão no agendamento de consultas e alterações no atendimento na Unidade Básica de Saúde, atendendo de forma restrita os casos de urgência e emergência e pacientes com sintomas respiratórios. “Temos que aprender a conviver com o vírus e manter os cuidados sem afetar as demais atividades econômicas e educacionais”, pensa o prefeito Jari Hunhoff.

Nas próximas semanas o município encaminhará a compra de 100 testes do tipo RT-PCR que poderão ser aplicados diretamente na Unidade de Saúde e com resultado imediato em 15 min. Atualmente, pacientes que necessitam de testagem são encaminhados ao Centro Clínico da Univates e, se positivados, cumprem isolamento.

Hospital Marques de Souza possui 21 leitos para internação covid-19

O número de internações no Hospital Marques de Souza de pacientes entre 50 e 70 anos aumentou. Entre os dias 19 e 22, dos 21 leitos disponíveis para o tratamento da covid-19, 15 estavam ocupados. Na quarta-feira (24) eram cinco internações.

Para o gerente administrativo Joel Zanella, o número de casos positivos na casa aumentou muito nas últimas semanas em função das aglomerações e festas. Diante deste cenário a casa também anunciou mudanças no atendimento, limitações nos horários de visitas e suspendeu o acesso de acompanhantes aos quartos. “O número de internações é o mais alto desde março do ano passado”, alerta.

Procedimentos e demais especialidades do hospital foram alteradas. Estão mantidos apenas o atendimento a gestantes e recém-nascidos, acompanhamentos pós-cirurgias e foram mantidas as consultas na área de oncologia, cardiologia e neurologia contemplando toda a linha de cuidado desde a consulta até a alta do paciente.

Atualmente são atendidos apenas pacientes nos quais mantém convênios com o hospital, como Canudos do Vale, Marques de Souza, Travesseiro, Pouso Novo, Forquetinha e São José do Herval. Pacientes mais graves que necessitarem de UTI são encaminhados aos outros hospitais disponíveis pela secretaria de Saúde do Estado. No Vale são 65 leitos disponíveis e a ocupação que ultrapassa os 95%.

Além de 21 leitos reservados aos pacientes confirmados com a covid-19, a casa também está equipada com três respiradores, monitores cardíacos e bombas de infusão para o tratamento de pacientes mais graves em primeiro e segundo estágio da doença.

Hospital São José dobra leitos covid-19

Devido ao aumento nos casos de internação, o Hospital São José (HSJ) de Arroio do Meio ampliou o número de leitos para o tratamento da covid-19. No final da tarde de terça-feira, passou de seis para 12 o número de vagas. Na quarta-feira à tarde, dez estavam ocupadas. O plano de contingência da casa de saúde prevê, se necessário, a adição de mais uma unidade covid-19.

No sábado a direção do HSJ, emitiu um comunicado por meio de rede social, pedindo o apoio e a compreensão da população para evitar buscar o setor de emergência, exceto em casos graves, a fim garantir o pronto atendimento aos pacientes que se encontrarem em situações de urgência e alta gravidade. Isto em função da alta ocupação da unidade covid. As visitas também foram restritas a um acompanhante nos casos previstos em lei.

Por daiane