As escolas, que em 2020 permaneceram boa parte do ano sem receber alunos, iniciam o ano letivo já adaptadas para o enfrentamento à pandemia. No decorrer da semana, centenas de alunos voltaram para as salas de aula em toda a região, tanto na rede municipal quanto na privada.

Em Arroio do Meio, o Colégio Bom Jesus São Miguel iniciou as aulas presenciais ontem, no modelo híbrido. Será feito escalonamento nas turmas, nos casos onde isso for necessário, ou atendimento a todos, quando o tamanho da turma permitir. As famílias ainda terão a opção de acompanhar as aulas de forma on-line ou presencial.

A rede municipal, composta por 13 Escolas de Ensino Fundamental (Emefs), retorna na próxima segunda-feira. Ao todo são 2,4 mil alunos matriculados no Ensino Fundamental e Educação Infantil nas Emefs. Como o as aulas serão de forma escalonada, com metade das turmas tendo aula presencial em uma semana e atividades programadas em casa na outra, a previsão é de que 1,2 mil estudantes retornem para as salas de aula na segunda-feira.

A decisão do Estado, que tira o limite de 50% dos alunos nas salas de aula ainda está sendo avaliada pela secretaria de Educação. As direções das escolas estão fazendo um levantamento do espaço para ver a capacidade das salas mantendo o distanciamento de 1,5 metro entre os alunos.

Abertura do ano letivo 2021

Na noite de ontem ocorreu a abertura oficial do ano letivo. Em função dos protocolos do distanciamento controlado, o momento foi feito de forma on-line, por meio de videoconferência.

Todos os profissionais da educação, que compõem a rede municipal e Escolas Comunitárias de Educação Infantil puderam acompanhar a programação especial com a participação do prefeito Danilo Bruxel, da vice-prefeita, Adriana M. Lermen e da secretária da Educação Iliete R. Winck. Após a abertura oficial ocorreu a palestra com o sociólogo, palestrante, escritor, cantor e compositor, Giovanni Mattielo, com o tema “Um coração hospitaleiro em tempos de crise”. Um momento de diálogo, de atenção e de cuidado emocional para os desafios que surgirão neste ano letivo que se inicia.

Educação Infantil com atendimento prolongado

Desde ontem, as Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis) de Arroio do Meio estão atendendo com horário ampliado em ambos os turnos. Pela manhã, o atendimento inicia às 6h30min e se estende até o meio-dia, com almoço e, à tarde, das 13h às 18h30min, com refeição quente duas vezes por semana. No intervalo entre os turnos é feita a higienização dos ambientes.

Travesseiro

A Escola Municipal de Ensino Fundamental Pedro Pretto retornou às aulas na quarta-feira, de forma presencial. Para atender aos 113 alunos do jardim ao sexto ano, as turmas foram divididas em dois grupos: 50% têm aula de manhã e 50% à tarde. Para o início do ano não foi preparado um evento diferenciado para os alunos, justamente para evitar aglomerações. Mesmo assim, cada professor se encarregou de preparar uma atividade especial com sua turma.

Marques de Souza

As aulas presenciais do Ensino Fundamental da rede municipal iniciam na segunda-feira, dia 22, assim como as atividades nas Escolas de Educação Infantil. O retorno no Ensino Fundamental será escalonado, com as turmas divididas em dois grupos e aulas presenciais semana sim, semana não. Na semana que não há aula presencial, os alunos realizam atividades programadas. Já a Educação Infantil – creche, jardim e pré-escola – terá atendimento todos dias, meio dia, ou no turno da manhã ou no turno da tarde. No total são aproximadamente 200 alunos.

Nesta semana os professores tiveram um dia de formação no Centro Ecológico Pedra d’Mim, em Tamanduá. Um grupo esteve reunido na quarta-feira e outro se reúne hoje.

