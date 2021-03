O Alto Taquari - Cotidiano

O Alto Taquari

Com a definição da bandeira preta para a região de Lajeado, na qual Arroio do Meio faz parte, no plano de prevenção à covid-19 do estado, a volta às aulas passou por adequações. O Governo do Estado deu a cogestão aos municípios, mas determinou que a Educação Infantil, assim como os primeiros e segundos anos, podem voltar às atividades, mediante protocolos de restrição e cuidados. Em Arroio do Meio, optou-se por retomar apenas as atividades da Educação Infantil, enquanto que primeiros e segundos anos do Ensino Fundamental terão continuação das atividades remotas/impressas.

As Eceis voltaram a atender ontem, dia 24, da mesma forma como estavam atendendo desde o dia 18 de fevereiro: turno da manhã com 50% dos alunos da turma, das 6h30min às 12h (com almoço); turno da tarde com 50% dos alunos da turma, das 13h às 18h30 min (sem oferta de almoço, mas com lanche reforçado);

Conforme a coordenadora das Educação Infantil, Adriana Hammes, retornaram nesta quinta, às atividades, um total de 530 crianças, distribuídas entre as oito Eceis. “O atendimento será de 5h30min em cada um dos turnos. Respeitaremos os Protocolos de Saúde e orientações do Comitê de Operações Especiais (COE). O momento é delicado e contamos com a compreensão para que todos os cuidados sejam rigorosamente mantidos”, orienta.

Nas Emefs, o calendário escolar estava organizado para iniciar na segunda-feira, dia 22, de forma escalonada, porém, em virtude do novo decreto estadual, a secretaria de Educação optou por suspender as atividades presenciais até o dia 1º de março. A secretária de Educação, Iliete Rockenbach Winck ressalta que para garantir o início do ano letivo na data prevista, as escolas disponibilizarão as atividades desta semana de forma impressa. Ontem e hoje as famílias realizaram a retirada destas atividades.

“Após o dia 1º de março, quando será divulgada a nova bandeira do modelo de distanciamento social que será atribuída à nossa região, nos posicionaremos sobre o retorno presencial ou continuação das atividades remotas/impressas”, diz a secretária. No caso de retorno às aulas presenciais, os pais ou responsáveis terão o direito de optar pelo retorno, ou não, de seus filhos às mesmas. Cada família assinou um termo de responsabilidade, permitindo a frequência nas aulas ou assumindo a responsabilidade pelo filho na realização das atividades de forma remota (em casa). “Temos a certeza de que a educação é fundamental, mas também temos a ciência de que, para o bem-estar de todos, o respeito aos protocolos de saúde é essencial”, completa Iliete.

Rede estadual

As escolas da rede estadual seguem com o calendário de retorno previsto para dia 8 de março. A 3ª Coordenadoria Regional de Educação ressalta que, apesar das medidas adotadas pelo governo estarem valendo até o dia 1° de março, cada dia é um novo dia e novas determinações poderão acontecer. Qualquer alteração neste cronograma será comunicada para as famílias.

Colégio Bom Jesus São Miguel

Com a nova determinação do governo estadual, as aulas no Colégio Bom Jesus São Miguel, de Arroio do Meio, serão ofertadas no sistema híbrido para turmas da Educação Infantil, 1.º e 2.º anos do Ensino Fundamental. As demais turmas seguem com aulas totalmente digitais e ao vivo.

Por daiane