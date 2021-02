Dupla Grenal

O Campeonato Brasileiro teve uma rodada quente no último final de semana. O Inter deu um passo importante para ser campeão ao ganhar por 2 x 0 do Vasco, em partida que teve polêmicas relacionadas ao VAR. A disputa foi no Rio de Janeiro. Os gols do Inter foram marcados Rodrigo Dourado e Thiago Galhardo. O resultado deixa o Inter na liderança do campeonato com 69 pontos, um a mais que o Flamengo, que no Maracanã venceu por 2 x 1 do Corinthians.

O time que erguerá a taça do Campeonato Brasileiro pode ser conhecido domingo, dia 21, quando às 16h, jogam no Maracanã, Flamengo e Inter. Uma vitória do Inter lhe garante o título nacional. Um empate ou mesmo uma vitória do Flamengo transferem a definição do campeão para a última rodada na quinta-feira, dia 25, quando o Inter joga em Porto Alegre com o Corinthians e o Flamengo em São Paulo com o São Paulo.

O Grêmio marcou passo na tabela de classificação, onde está em 7º lugar com 56 pontos. Jogando em Porto Alegre, o Grêmio perdeu na noite de domingo por 2 x 1 para o São Paulo. O Grêmio marcou no primeiro tempo com Diego Souza. A virada do São Paulo veio no segundo tempo. O próximo compromisso do Grêmio será domingo, às 18h15min, em Porto Alegre, diante do Athlético do Paraná. Na última rodada, dia 25, o Grêmio joga em Bragança Paulista com o Bragantino.

Copa do Brasil

Mesmo atravessando uma fase crítica, o Grêmio continua sua preparação para disputa da final da Copa da Brasil com o Palmeiras numa melhor de duas partidas. A decisão começa dia 28, em Porto Alegre e a partida da volta acontece dia 7 de março, em São Paulo. O título de campeão representa vaga para a próxima Copa Libertadores, que inicia a fase de grupos no mês de abril.

