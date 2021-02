O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Com o objetivo de aquecer os corações daqueles que, um dia, oportunizaram cuidados a alguém, o CTG Querência do Arroio do Meio arrecada lã para a confecção de meias e toucas para os idosos da Associação Arroio-meense de Amparo ao Idoso (Amai). A organização é do Departamento Cultural e Artístico e do Prendado (gestão 2019-2021).

A arrecadação de lã inicia na segunda-feira, dia 15, e vai seguir até dia 20 de maio, diretamente com a coordenadora cultural Iranice Heisser. Interessados devem entrar em contato pelo fone 51 98471-3120 ou e-mail querenciadoarroiodomeio@gmail.com. A confecção das peças conta com a parceria de um grupo de artesãs voluntárias de Lajeado, além de artesãs de Arroio do Meio.

“É um ano um tanto difícil porque a gente ainda não consegue fazer as coisas do jeito que gostaríamos. Temos que nos cuidar até que a vacina chegue para todos, e essa ação social que estamos lançando é um planejamento que vínhamos há muito tempo pensando, uma forma que o nosso CTG tem de contribuir com a comunidade de Arroio do Meio”, explica Iranice. Ela lembra que em 2020 o Querência realizou várias ações de arrecadação de alimentos para ajudar muitas famílias que foram atingidas nesta pandemia e também obteve muitas parcerias. “Para este ano, a gente está pensando nos idosos, aquelas pessoas que por muitos anos fizeram tantas coisas boas e que, agora, precisam de nós. O inverno chega e é um tanto complicado para essas pessoas de idade. Então, criamos essa ação”, justifica.

Iranice adianta que a confecção das peças deve iniciar ainda neste mês e o objetivo é engajar toda a comunidade.

Juntos pelo Teteo – Outra causa pela qual o CTG Querência está engajado é a campanha Juntos pelo Teteo, que busca ajudar Matteo Jardim a conseguir seu tratamento para AME tipo 1. A entidade tradicionalista tem arrecadado tampinhas plásticas de garrafas pet. A entrega do material pode ser feita no próprio CTG, nas segundas e quintas-feiras, das 19h às 22h. Mais informações também podem ser obtidas com a coordenadora cultural.

Por Alan Dick