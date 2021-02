Trânsito

O prefeito Danilo Bruxel, a vice Adriana Meneghini Lermen, o secretário da Fazenda, Valdecir Crecêncio e o coordenador na Indústria e Comércio, Jonas Reinaldo Schwarzer receberam na terça-feira, no gabinete do Executivo, a diretoria da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

Na ocasião foi conversado sobre o estacionamento rotativo gratuito da cidade, que está suspenso. A Administração Municipal está procurando soluções para essa demanda e trocou ideias com a CDL sobre ações.

Uma das medidas será a reativação da Comissão de Trânsito, que será integrada por técnicos da prefeitura, representantes das entidades, comunidade e do Conselho Municipal de Trânsito. A primeira ação será divulgar melhor os estacionamentos gratuitos existentes, além de uma campanha de conscientização no próprio comércio.

O secretário da Fazenda Valdecir Crecêncio acrescentou que além do custo de aproximadamente R$ 10 mil por mês, para pagamento dos fiscais de trânsito, a modalidade não tinha tanta efetividade. “Se a Câmara de Vereadores não tivesse comentado, ninguém teria percebido. Em 2020 não teve nenhuma multa ou guincho de veículo relacionada ao desrespeito a faixa azul. Isso não condiz com o comportamento de muitos motoristas, entre eles comerciários, que já vinham com resistência à proposta, pois só eram notificados com um papel sem efeito legal. Sem uma guarda municipal, que só é permitida para municípios com mais de 50 mil habitantes, fica complicado viabilizar um estacionamento rotativo. Ainda mais que aqui as pessoas do próprio comércio deixaram de utilizar os espaços gratuitos”, pontua.

O presidente da CDL Tiago D’Ávila Neumann reconheceu que parte do comércio acabou se desleixando e ocupando as vagas que deveriam ser para os clientes. Ele acredita que a retomada da Comissão de Trânsito, que foi a idealizadora do estacionamento rotativo, será importante para promover melhorias que vão garantir mais efetividade no trânsito da cidade. “A Comissão sempre tinha ideias muito boas e o prefeito se mostrou solícito e parceiro em desenvolver ações. Claro que as coisas não acontecem da noite para o dia. Mas vamos trabalhar para que fluam da melhor maneira possível”, afirma.

No encontro, também foi conversado sobre a ideia de lançar uma campanha mais atrativa para que o consumidor faça suas compras no comércio local e uma solução para os ambulantes ilegais que circulam no município.

A Administração agradeceu a visita e se comprometeu a ir em busca de soluções Das demandas e auxiliar no que for preciso.

Por Alan Dick