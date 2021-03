Pandemia

Em Arroio do Meio entidades como a CDL e Acisam aguardam o término de uma reunião entre o prefeito Danilo José Bruxel, secretarias de Saúde, Industria, Comércio e Serviço para definir a forma de trabalho para a próxima semana tendo em vista a classificação de todo o estado em bandeira preta. Um comunicado oficial será feito na tarde de hoje, 26.

Para o presidente da CDL Tiago D’Ávila Neumann, a tendência é de que haja ainda um estudo na classificação de serviços essenciais e não essenciais e que o comércio em geral feche a partir de sábado, 27 até o dia 8 de março. “Com a suspensão da cogestão entre os municípios, iremos acatar a ideia do Governo do Estado”, afirma.

O presidente da Acisam, Adailton Cezar Cé, se reúne hoje à tarde com o prefeito para a avaliação do novo decreto. Ele também avalia como positiva a decisão do Estado em anunciar medidas mais rígidas no sistema de Distanciamento Controlado. “As pessoas precisam se conscientizar e entender que o momento é grave. As vidas precisam ser preservadas para que mais adiante sejam flexibilizadas medidas e possamos de forma segura retomar a economia”, entende.

Saiba como ficam as atividades econômicas com a bandeira preta no link abaixo:

Por daiane