A comunidade de Arroio do Meio encontra em vários pontos comerciais e de serviços da cidade os cofrinhos para doações espontâneas para a campanha Juntos pelo Teteo. Neles, cada troco doado vai contribuir para que a família de Matteo Jardim, de um ano, chegue mais perto do seu objetivo. Teteo tem síndrome de Down e Atrofia da Medula Espinhal (AME). Ele precisa aplicar, antes dos 2 anos, o Zolgensma. Esse é o remédio mais caro do mundo, custa U$2 milhões.

Além dos cofrinhos, a comunidade pode ajudar juntando tampinha plásticas e lacres de latinhas. Este material pode ser entregue no CTG Querência ou no Centro, na loja Flor de Gabriela.

Por Alan Dick