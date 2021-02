Saúde

No decorrer da semana, agência do Banrisul de Arroio do Meio, manteve os trabalhos em contingência, exclusivo no autoatendimento. De acordo com o gerente Éder Teixeira, um dos funcionários teve sintomas de covid-19 no último sábado e fez o teste rápido que apontou positivo para o vírus.

Como o banco adota o protocolo de segurança sanitária do Hospital Moinhos de Vento, a agência teve que ser fechada, para sanitização com antivirais. A reabertura do autoatendimento só ocorreu na terça-feira, às 17h30min.

O retorno dos demais funcionários ao trabalho só será autorizado após o resultado dos testes (negativados), que devem ficar prontos entre esta sexta-feira, dia 12, ou a próximo segunda-feira, dia 15. “Manter a agência fechada é a melhor maneira de evitar que pessoas do grupo de risco se contaminem”, esclareceu.

Assim como os outros bancos, o Banrisul terá feriadão durante o Carnaval. Mais detalhes sobre o funcionamento das repartições públicas e comércio em geral nas páginas 8 e 9.

Por Alan Dick