O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

“Criar provérbios é observar a beleza da vida e contemplá-la, em poucas palavras, com todo o seu esplendor”. Esta é uma das frases criadas pelo arroio-meense Eduardo Reis César, 34 anos, morador do bairro Centro, que gosta muito de estudar filosofia e trazer para o dia a dia estes ensinamentos, refletindo sobre ações, consequências e olhares sobre diferentes situações. Ele buscou em suas rotinas, a inspiração para criar, em um bloco de notas, 76 provérbios.

Um provérbio é um ditado simples, concreto e tradicional, que expressa uma verdade baseada no senso comum ou experiência. Provérbios são frequentemente metafóricos e, alguns deles, existem em mais de um idioma. “A maioria deles é sobre experiências que eu passei em minha vida, do cotidiano, do trabalho. Esses provérbios me ajudam a refletir e penso que podem ajudar outras pessoas também”, diz Eduardo, que trabalha na empresa RC, que presta serviço para a BRF e também cursa o Ensino Médio no modelo Neja, em Lajeado.

A ideia de criar seus próprios provérbios começou há meio ano e Eduardo conta que há dias em que há mais inspiração, onde escreve até 10 deles. “Tudo depende de como será o meu dia. Gosto de criá-los pois me fazem pensar”, acrescenta. Atualmente ele também trabalha na escrita de seu primeiro livro, contando com a colaboração de professores das áreas da Filosofia e Letras para o projeto.

Conheça mais alguns provérbios criados por Eduardo:

“Quem valoriza muito o valor material,

deixa passar a vida, o essencial. ”

“Você nunca vai recomeçar do zero, a

menos que se esqueça de seus erros.”

“Quem adquire conhecimento através da

educação, é justificado pela razão e entende

muito mais em Deus e o que ele é.”

“Quem acredita que o mundo é uma

ilusão, desperdiça a vida.”

“O trabalho de verdade nos permite a liberdade de

fazer o que gostamos, quando não estamos trabalhando.”

Por daiane