O Alto Taquari

No sábado foi realizada mais uma feira do produtor na Rua de Eventos, no Centro de Arroio do Meio. O evento, que ocorre todos os sábados, das 7h às 11h30min, contou com a participação de vários produtores que comercializaram frutas, verduras, legumes e outros produtos caseiros, direto do produtor para o consumidor final, garantindo qualidade e menor preço.

Para participar da feira basta se cadastrar junto a secretaria da Agricultura, para que seja atestada a qualidade dos produtos comercializados.

Atendimentos

Conforme o secretário da Agricultura, Élcio Roni Lutz, na primeira semana de trabalho houve mais de 150 atendimentos ao público, 63 fechamentos de silos e foram enterrados nove animais. Também foram entregues 21 cargas de materiais e realizados 19 atendimentos relacionados a melhorias de acessos, além de 81 assistências veterinárias na área de inseminação artificial. O fechamento de silos ocorreu inclusive no domingo, para que o produtor não tivesse reduzida a qualidade do trato animal.

Por Alan Dick