Educação

Na noite da segunda-feira foi realizada uma reunião de pais dos alunos da Emei Criança Esperança, em Travesseiro, na qual estiveram presentes o prefeito Gilmar Southier, o vice Tiago Weizenmann, a secretária de Educação Michele Träsel, a equipe diretiva da Emei, educadoras e os novos profissionais que atuarão junto da comunidade escolar: a psicóloga Luana Bettio e o médico Fábio Pavan.

Durante o encontro foram apresentados os planos de contingência das escolas com a proposta de retorno às aulas presenciais e detalhados todos os procedimentos que estão sendo realizados, incluindo a organização nos educandários para o retorno seguro dos estudantes e servidores.

Entre as principais ações está a aquisição de equipamentos de prevenção, investimentos em transporte escolar, recursos humanos, organização dos espaços e tempos escolares, com a divisão das turmas, considerando que poderão ser atendidos somente 50% dos alunos em cada turno. Da mesma forma, ocorrerá com o transporte escolar, mantendo o distanciamento e seguindo todos os protocolos de saúde.

A psicóloga e o médico também fizeram o uso da palavra para apresentar aos pais o quanto o ambiente escolar é importante para as crianças, para manter o vínculo e fortalecer o aspecto sócioemocional, que acabou sendo afetado durante a pandemia. Será fundamental o acompanhamento no desenvolvimento das crianças, havendo interação entre famílias e escola para o aprimoramento de um trabalho de qualidade.

Por Alan Dick