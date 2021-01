O Alto Taquari - Cotidiano

Saúde

A quiropraxia além de ajudar na redução da dor em algumas áreas do corpo, também pode auxiliar na melhoria do bem-estar geral. Além de tratar, age ainda na prevenção de problemas futuros, ajudando assim na promoção da saúde, como explica, a seguir, Ândreo Stürmer, quiropraxista:

O que é quiropraxia?

A quiropraxia é uma profissão na área de saúde, reconhecida pela Organização Mundial de Saúde (OMS), que se dedica ao diagnóstico, tratamento e prevenção de problemas do sistema neuro-músculo-esquelético, ou seja, das articulações, músculos, tendões, ossos, nervos e outras estruturas responsáveis pelo movimento do corpo, bem como os efeitos destas alterações sobre a saúde em geral.

Quais os principais problemas tratados pela quiropraxia?

• Dores na coluna lombar e dorsal;

• Hérnia de disco e dor ciática;

• Dores no pescoço;

• Dores de cabeça;

• Dores e tensão muscular;

• Problemas nas articulações do ombro, quadril, cotovelo, punho, joelho, tornozelo;

• Restrições de movimento das articulações;

• DORT/LER.

Qual a causa desses problemas?

As atividades comuns do dia a dia, os movimentos repetitivos, trabalho pesado e posturas viciosas, além de falta de exercícios físicos e alongamentos diários podem fazer com que as articulações do nosso corpo, principalmente da coluna vertebral, ombro e quadril, percam seu alinhamento ou movimento normal. Isto é chamado de disfunção articular ou complexo de subluxação vertebral. Com o tempo, estas alterações podem afetar as vértebras, articulações importantes, músculos, tendões e a função do nervo que passa entre as vértebras, além de levar a alterações degenerativas como artroses e artrites por exemplo.

Como é feito o diagnóstico?

O diagnóstico específico é feito após uma entrevista e um exame clínico, que inclui análise postural, a realização de teste ortopédicos e neurológicos e palpação cuidadosa de articulações, músculos e outras estruturas afetadas. Na maioria dos casos, exames complementares como raio-x, tomografia e ressonância magnética são de suma importância para um melhor diagnóstico. Com base nessa avaliação, o quiropraxista definira o tratamento apropriado para cada paciente.

Como é feito o tratamento?

O tratamento é feito com dois objetivos: tratar e corrigir a causa da dor e prevenir os problemas articulares e musculares. Tendo sido feito o diagnóstico, é definido um plano de tratamento apropriado a cada condição. Existem diversas técnicas que foram desenvolvidas para restaurar a movimentação articular. O ajuste quiropratico, quando indicado, é muito específico e indolor. Com isto, normalmente, observa-se uma diminuição importante da dor, relaxamento muscular, aumento da mobilidade e restauração da função articular. Técnicas específicas para o tratamento das alterações musculares, como Trigger Points (ou “pontos gatilhos”) podem ser empregadas.

Quanto tempo leva a recuperação?

O tempo de recuperação depende de vários fatores, como idade, estilo de vida e duração do problema. Outros fatores como tipo de trabalho, dieta, atitude e principalmente a cooperação do paciente também são importantes. O início do tratamento requer visitas mais frequentes que variam de uma a duas vezes por semana dependendo da gravidade da queixa, e esta frequência vai se reduzindo a medida que há melhora e regressão do quadro clínico. É comum os tratamentos durarem entre um e três meses. O objetivo é que a recuperação ocorra no menor tempo possível. Trabalhando em parceria com fisioterapeutas, educadores físicos e médicos. O quiropraxista busca o melhor e mais rápido tratamento, visando sempre tratar a causa/origem da dor.



Qual a importância dos exercícios e das orientações posturais?

A prevenção é uma parte muito importante do tratamento e permanecer em atividade é importante para pessoas com dores e problemas de coluna ou articulares. Durante o tratamento, serão dadas orientações para exercícios específicos e de reabilitação, assim como instruções para corrigir e manter uma boa postura.

