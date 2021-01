Geral

Em decorrência da necessidade de cortes de gastos, nos primeiros meses de governo, a prefeitura de Arroio do Meio atuará com menos CC’s do que em 2020. Os nomes dos coordenadores das subprefeituras dos distritos de Palmas, Forqueta e Arroio Grande devem ser definidos até a próxima semana. De acordo com o secretário de Administração, Áurio Paulo Scherer, a promoção ou nomeação de subprefeitos deve ocorrer num segundo instante.

O prefeito Danilo Bruxel complementou que o foco inicial das secretarias de Obras e Agricultura será o fechamento de silos. Já nas demais secretarias, os serviços em andamento serão mantidos e serão analisados, primeiramente, os custos fixos. Em março Bruxel terá uma noção mais exata do caixa livre, com possibilidade de adequações e incrementos.

Por Alan Dick