Obras

Na terça-feira, dia 5, o prefeito de Arroio do Meio, Danilo José Bruxel e a vice Adriana Celestina Meneghini Lermen, receberam a visita do prefeito de Capitão, Jari Hunhoff, que veio propor uma aliança entre os municípios para viabilizar mais uma parte do asfalto entre os municípios, na ERS-482. A visita foi acompanhada pelo secretário de Administração, Áurio Paulo Scherer e pelo vereador Roque Haas (PP).

Bruxel mostrou-se interessado e disse que já estava trabalhando numa proposta que será apresentada ao Estado. A ideia é custear, através de parcerias, uma parte dos 4,2 quilômetros que seguem entre o final do asfalto atual, seguindo em direção a Capitão. Da mesma forma, Capitão deve custear uma parte dos quatro quilômetros seguindo entre o final do asfalto de Capitão, em direção a Arroio do Meio. Restaria ainda uma parte, a ser buscada num segundo momento. “Precisamos ser realistas. É muito mais fácil conseguir mais uma parte do asfalto agora, do que ficar vários anos pedindo a sua conclusão”, salientou Bruxel.

O prefeito ainda revelou que seu antecessor, Klaus Werner Schnack, acabou utilizando R$ 3,3 milhões do Caixa Livre para amortizar uma dívida, que poderia ter sido paga de forma parcelada, permitindo a utilização destes recursos na pavimentação. Os representes políticos dos municípios vão elaborar projetos semelhantes e apresentar ao governador Eduardo Leite nos próximos dias.

Por Alan Dick