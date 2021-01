Geral

O prefeito de Pouso Novo Moacir Severgnini fez uma breve avaliação das três primeiras semanas de seu governo. Disse que algumas situações estavam um pouco diferenciadas dos discursos e manifestações dos ex-governantes. Havia a expectativa de ter R$ 3 milhões no caixa do município, quando na realidade recebeu o governo com R$ 290 mil no caixa livre e outros R$ 170 mil que estavam vinculados. O restante eram valores empenhados. Com relação ao Parque de Máquinas, Moacir afirmou que a situação foi aceitável, havendo alguns equipamentos que necessitam de recuperação. Neste setor, um dos grandes problemas enfrentados é a falta de operadores, pois vários estão em seu período de férias.

O prefeito também analisou projetos que estão na lista para serem executados, inclusive com licitações e contratos assinados. Neste sentido, comentou sobre a obra de construção do novo Centro Administrativo que retornou para o setor burocrático com rodadas de negociações com a Caixa Econômica Federal, autora do financiamento para execução do projeto. Outras duas obras ainda precisam de definições. Trata-se da pavimentação da rua das Indústrias, com recursos financiados pela Caixa, e a construção de um ginásio de 812 m² junto à Escola de Picada Taquari com recursos do Ministério da Educação. Com relação à obra de pavimentação com asfalto numa extensão de 100 metros no prolongamento da Av. Brasil em direção à Vila Tropeiro, o prefeito aguarda manifestação da Construtora Giovanella, vencedora do processo licitatório. O município tem prevista para fevereiro a abertura das propostas da licitação para construção de um prédio para a Coagriserra com aplicação de recursos federais.

Por Alan Dick