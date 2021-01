Geral

O Posto BR Volken, situado na rua Hellmuth Kuhn, Arroio do Meio, está credenciado ao programa de benefícios do aplicativo Ame Digital. Os clientes cadastrados terão 10% de cashback – retorno do valor abastecido – em até sete dias, além de pontuarem automaticamente no Premmia para todas as compras realizadas nos postos Petrobras, lojas BR Mania e unidades Lubrax+ participantes.

O sócio proprietário do posto, Diogo Evaldo Volken, 42 anos, revela que o APP torna os preços do estabelecimento competitivos frente aos postos de bandeira branca que trabalham com preços mais reduzidos.

O cadastro é simples. O próprio cliente baixa o aplicativo na Play Store o APP Store, faz o cadastro e autenticação. Ao abastecer, basta escanear o QR Code do posto, ativar a opção de benefícios e o valor da compra. O cliente pode pagar sem sair do carro, sem mexer na carteira e sem tocar em dinheiro ou cartão. “Estamos abordando, explicando, esclarecendo dúvidas e instruindo os clientes sem gerar inconveniência com aqueles que não são adeptos a estas modalidades de compra. O pagamento pode ser vinculado à fatura do cartão de crédito em que o cliente está cadastrado ou em boleto bancário”, afirma.

Volken reforça que o saldo do cashback que fica disponível na conta Ame, pode ser utilizado em futuros abastecimentos ou em outras compras nas lojas BR Mania e serviços nas franquias Lubrax+ ou em outro parceiro Ame e, assim, ganhar ainda mais cashback.

Já o Premmia é o programa de fidelidade da rede de postos Petrobras. O cliente se cadastra, ganha pontos consumindo nos postos participantes, lojas BR Mania e Lubrax+ e troca por descontos em diversos parceiros. Apenas com pontos, também participa de eventos, adquire milhas de companhias aéreas e assiste a filmes e peças de teatro, além de premiações.

O novo programa é restrito para Pessoas Físicas, com limite de compras de até R$ 5 mil por mês. “Uma pessoa cadastrada que abastece R$ 600 por mês, economiza R$ 60. É um benefício interessante. A BR é a principal bandeira de postos do Brasil e a maioria deles está credenciada ao Ame e Premmia”.

Fundado em Roca Sales em 1998, o Posto Volken opera em Arroio do Meio, na interseção da Helmuth Kuhn, com a ERS-130 no bairro Aimoré, desde 2000, contando com ampla gama de produtos e serviços voltados a automóveis e caminhões. Dispõe ainda de restaurante e borracharia no pátio e fica próximo à oficinas de diversas especialidades. Embora o carro-chefe seja o atendimento à transportadoras, o estabelecimento está atento às demandas do público em geral.

Por Alan Dick