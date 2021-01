Agricultura

A pitaia ainda é uma novidade entre os produtores do Vale do Taquari. O cultivo da planta exótica de sabor adocicado que é originária da América Central e Ásia é promissor na propriedade de Laércio, 43 anos e o pai Laurindo Kamphorst, 66 anos, em Forqueta Baixa, interior de Arroio do Meio.

Laércio recorda que as primeiras mudas foram cultivadas em 2018, com a consultoria técnica do cunhado Renato Machado que possuía experiências de outras fazendas no estado do Pará. “Tínhamos a área de terras desde 2017. A soja e o milho eram as únicas culturas do local. Queria fazer algo diferente”, explica. Hoje são mil pés da variedade branca, mas a ideia é expandir. A primeira safra plena deve ocorrer no próximo ano, com a expectativa é de colher 10 quilos por pé.

Com a preparação e análise do solo, instalação dos postes para o cultivo, Laércio iniciou o plantio em outubro de 2018 após adquirir as mudas em São João do Sul, em Santa Catarina. “Fizemos todo um processo de higienização das mudas e ambientação para evitar o contato com pragas e outras doenças”. Num primeiro momento foram plantados 600 pés e, no ano seguinte, mais 400 pés.

Ao todo são 500 metros quadrados de área. A ideia da família é expandir mais e, no próximo ano, chegar a dois mil pés de pitaia. Laércio reforça que todo o manejo da propriedade é feito de forma orgânica. Desde a adubação para fortalecimento do solo, o controle de pragas e ervas daninhas até a irrigação, que aproveita água de uma nascente. A família também pretende buscar a certificação orgânica da produção.

Para quem deseja iniciar a produção, o investimento pode girar em torno dos R$ 30 mil por hectare, porém a safra completa pode demorar três anos e chegar aos 30 quilos por poste. “Hoje contamos com muita assistência. Buscamos informação fora, com outros produtores e buscamos qualificar a produção para garantir um produto de qualidade que agrade ao mercado consumidor”, destaca Laércio.

BENEFÍCIOS DA PITAIA

A pitaia apresenta inúmeras qualidades, sendo crescente a sua procura e também os estudos dos seus benefícios. São aproximadamente 11 gramas de fibras a cada 100 gramas de fruta in natura. Por ser um alimento rico em fibras, estabiliza o nível de açúcar no sangue e auxilia o intestino.

A pitaia também possui alto teor de água, que pode favorecer a digestão, a absorção de nutrientes, melhorar a filtração renal e a hidratação. Além disso, a água presente na fruta é altamente nutritiva, possui vitaminas e minerais.

Já as sementes são ricas em ácido linoleico que é suave laxante e reduz níveis de colesterol. O óleo extraído da semente também pode apresentar elevado nível de lipídeos funcionais e pode ser usado como óleo medicinal. Ao produtor, a pitaia também pode servir como uma boa fonte de renda e alternativa para a propriedade tendo em vista que é vendida diretamente nos mercados ou fruteiras e usada até pela indústria de cosméticos.

Por Alan Dick