O tradicional Liquida Verão Arroio do Meio que inicia na próxima quinta-feira, dia 4, e se estende até sábado, dia 6, vai movimentar o comércio local com preços reduzidos e condições diferenciadas de pagamento. Participam lojas dos setores de confecções, calçados, joalherias, óticas, móveis, bazar, floricultura, informática, mercados, materiais escolar, esportivos e de construção. A promoção é da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Arroio do Meio e conta com a participação de 52 estabelecimentos que estarão identificados com faixas.

A ação visa oportunizar bons negócios para consumidores e comerciantes. “A intenção sempre é movimentar esta época do ano, que é mais parada em função das férias de verão. O Liquida traz oportunidade para o consumidor, que pode adquirir produtos com bons descontos, e também para o lojista, que tem um incremento na receita”, afirma o presidente da CDL, Tiago D’Ávila Neumann. Ele observa que o fato de ser uma promoção conjunta, que envolve um considerável número de lojistas, engrandece o Liquida. Entre os participantes estão lojas do Centro e também dos bairros, abrangendo vários segmentos. “A expectativa é de que o Liquida movimente bastante a cidade e que as pessoas aproveitem as promoções”, prospecta.

Lojas sinalizadas

A mobilização feita pela CDL Arroio do Meio junto aos associados e não associados inicia com a distribuição das faixas e material informativo, que as lojas podem aplicar nas suas redes sociais sinalizando aos clientes sua adesão à campanha. Ao ver a faixa do Liquida Verão na vitrine, por exemplo, o consumidor sabe que ali encontrará mercadorias com preços especiais.

Como vem fazendo desde o início da pandemia, o comércio estará respeitando todos os protocolos de prevenção, como o distanciamento controlado, uso do álcool em gel e máscara, garantindo a segurança de todos. Segundo Tiago, o comércio ainda sente um pouco do reflexo da pandemia, inclusive com menor oferta de alguns produtos. Ele acredita que o início da vacinação traz bastante confiança para que as atividades econômicas e sociais possam voltar ao normal num futuro próximo.

RELAÇÃO DE EMPRESAS PARTICIPANTES

Ane Decor House • Aquarius • Aquarius Kids • Arte Modas • Baiuka • Bere Modas • Bruxel Materiais de Construção • Bruxellas • Casa dos Computadores • Cerâmica Barrense • Chalé Feminina • Doce Lar Decor • Vida Farmácias • Floricultura Meyer • Jamile Modas • Jornal O Alto Taquari • Jornal O Informativo • Karis Farma • Kavi Fashion • KF Motos • Kist & Sapataria • Livraria Comann • Loja Benicia • Loja Marcedo Sommer • Loja Top 50 • Lojas Bade • Lolita • LS Confecções • Marisa Calçados e Confecções • Meneghini Veículos • Mercado do Gordo • Moto 2000 • Noeliana Modas • Nossa Farmácia • O Boticário • Ofíccio Multiloja • Óptica Mágus • Ortobom • Ótica Heller • Paraíso dos Pés • Pérola Modas • Piassini Materiais de Construção • Point • Requinte Chocolatteria • Santo Refúgio • Squina Modas • Tropical • Unitec Informática • Via Esporte • Zambiasi • Zaspel

Por Alan Dick