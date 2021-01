Esportes

Depois de ficar 11 jogos sem vencer um Grenal, o Inter superou o Grêmio no último domingo no jogo que valeu pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória aconteceu de virada, já que o Grêmio largou na frente com gol de Jean Pyerre aos 30min do segundo tempo. O Inter empatou aos 44min através de Abel Hernández e Edenilson, aos 52min, cobrando pênalti questionado pelo Grêmio, fez 2 x 1. Com a vitória o Inter se isola na liderança do Brasileirão com 62 pontos, quatro a mais que o São Paulo que é o 2º colocado.

O Grêmio, que tem sete jogos para disputar, entrou em campo na noite desta quinta-feira em Porto Alegre diante do Flamengo. Domingo o Grêmio joga às 16h com o Coritiba na capital paranaense. O Inter joga domingo às 18h15min, em Porto Alegre com o Bragantino. Além do Bragantino o Inter tem pela frente o Athlético Paranaense na quinta-feira, dia 4, em Curitiba; o Sport, dia 10, em Porto Alegre; o Vasco dia 13 e o Flamengo, dia 21, no Rio de Janeiro e o Corinthians, dia 24, em Porto Alegre.

Copa Libertadores

O Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, será o palco da decisão da Copa Libertadores. A partida final acontece sábado, dia 30, às 17h, reunindo duas equipes paulistas: Santos e Palmeiras. A partida poderá ser assistida por uma público de 7,8 mil pessoas, o que representa 10% da capacidade do estádio. Todos são convidados dos dois clubes e da Conmebol. O ganhador vai disputar o Mundial de Clubes, no Catar, ainda no mês de fevereiro.

Copa do Brasil

A Copa da Brasil que tem definida a participação do Grêmio e o Palmeiras, segue com a data dos dois jogos finais indefinidos. Tudo depende da decisão da Copa Libertadores. Se o Santos for o campeão os jogos com o Palmeiras devem acontecer nos dias 11 e 17 de fevereiro. Se o Palmeiras for o campeão esta decisão deve ocorrer nos dias 28 de fevereiro e 07 de março. A primeira partida da final da Copa do Brasil acontece em Porto Alegre e a partida da volta em São Paulo, ordem definida por sorteio.

Por Alan Dick