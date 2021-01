Esportes

O Internacional vem numa sequência de cinco vitórias pelo Campeonato Brasileiro, sendo a última, por 1×0, contra o Goiás em casa. O resultado colocou o Inter na segunda colocação, atrás do São Paulo. Neste domingo, dia 17, o colorado recebe o Fortaleza, às 20h30min. E na quarta-feira encara o São Paulo fora de casa às 21h30min.

Já o Grêmio, que está em quinto na tabela de classificação, ficou no 0x0 contra o Fortaleza no último sábado. Hoje, às 21h30min encara o Palmeiras, em São Paulo. E na quarta-feira, dia 20, às 19h15min recebe o Atlético Mineiro. No dia 24, ocorre Grenal.

LIBERTADORES – No dia 30, Santos e Palmeiras fazem a final da Copa Libertadores no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, em jogo único. Nas semifinais, as duas equipes paulistas foram superiores as de Buenos Aires – Boca Juniors e River Plate. Esta é a terceira final brasileira na competição continental.

COPA DO BRASIL – Nos dias 7 e 14 de fevereiro, Palmeiras e Grêmio fazem as finais da Copa do Brasil, com jogo de ida em SP e de volta em Porto Alegre.

Por Alan Dick