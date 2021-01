Educação

Abre na segunda-feira, dia 11, o período de inscrições para o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja). Esta avaliação serve para certificar jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade apropriada. Para tanto, o candidato deve ter, no mínimo, 15 anos completos para certificação do ensino fundamental e, no mínimo, 18 anos completos para certificação do ensino médio, na data de realização do exame.

O período vai até o dia 22. A participação no Encceja Nacional é voluntária e gratuita, contudo quem se inscreveu no exame anterior e não compareceu precisa apresentar a justificativa da ausência. A prova está marcada para 25 de abril.

O Encceja é realizado pelo Inep, responsável pela aplicação, em colaboração com as secretarias estaduais e municipais de Educação. Já a emissão do certificado e da declaração de proficiência é responsabilidade de cada Coordenadoria Regional de Educação.

O edital do Exame pode ser acessado, na íntegra, no link disponibilizado no site do Inep (inep.gov.br/educacao_basica/encceja/legistacao/nacional/2020/edital_n101_23112020.pdf), onde é possível verificar as cidades em que haverá aplicação da avaliação, além de outras informações relevantes. Aqui na região, serão sede para as provas as cidades de Estrela e Lajeado.

Por Alan Dick