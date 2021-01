Esportes

Em situações opostas, Grêmio e Bahia entraram em campo na quarta-feira, 7, pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando na Arena, em Porto Alegre, o Tricolor venceu por 2 a 1 e chegou aos 48 pontos, pulando para a 4ª colocação na classificação.

Os gremistas foram superiores nos 45 minutos iniciais, dominando a maior parte das ações do jogo. Aos 15 minutos de bola rolando, Diogo Barbosa fez um cruzamento na segunda trave e Vanderson apareceu para mandar de cabeça no canto direito da meta, balançando as redes adversárias e assinalando o seu primeiro gol na equipe profissional.

Já no início da etapa complementar, o Bahia conseguiu empatar no primeiro minuto, com Anderson Martins. Mas não demorou para o Tricolor voltar à frente no marcador. Aos 7 minutos, em cobrança de falta, Diogo Barbosa rolou para Diego Souza que chutou forte e rasteiro. O goleiro baiano ainda fez a defesa com a mão esquerda, mas a bola tomou altura e entrou, morrendo no fundo da rede.

O próximo confronto pelo Campeonato Brasileiro é neste sábado, 9, contra o Fortaleza fora de casa. O jogo inicia às 21h na Arena Castelão.

O Internacional entrou em campo na última quinta-feira contra o Ceará na Castelão. Até o fechamento da edição, o jogo não havia ocorrido. A equipe entra em campo novamente no domingo, 10, quando joga em casa diante do Goiás, às 18h15min.

COPA DO BRASIL

Grêmio e Palmeiras são os finalistas da Copa do Brasil. As equipes eliminaram respectivamente São Paulo e América-MG e se encontrarão na decisão que acontecerá em fevereiro. Os mandos de campo dos jogos de ida e volta serão definidos em sorteio. O primeiro confronto está marcado para o dia 3 de fevereiro enquanto a segunda partida será no dia 10 do mesmo mês.

Por Alan Dick