O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

As primeiras semanas de gestão serviram para a nova administração alinhar metas e traçar objetivos. Pensando assim, reuniram-se nas dependências da prefeitura municipal, no dia 13, o chefe do Executivo, Moacir Severgnini com o vice-prefeito Nilto Gerevini, a secretária da Educação, Liamar Bianchini, a secretária da Administração, Rita Zago, o presidente da Sicredi, Carlos Rogério Matuella, o gerente da Agência Sicredi de Pouso Novo, Luciano Brock, a analista de sistemas de programas sociais, Mariângela Palmeira e o conselheiro, Marcelo Mariani.

O momento foi para uma conversa referente à parceria entre o Sicredi e o município, que acontece há vários anos e vem gerando frutos positivos através de ações voltadas ao cooperativismo, sendo a principal delas o Programa União Faz a Vida, que já acontece desde o ano de 2014, contribuindo positivamente na formação social através da promoção de práticas de educação com foco nos princípios da cooperação e cidadania.

Por Alan Dick