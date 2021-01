O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Férias de verão sempre são sinônimo de diversão, brincadeiras e atividades diferenciadas para as crianças. Porém, desde o surgimento da pandemia de covid-19, muito se teve de mudar na rotina delas, começando com as aulas em um modelo híbrido, à distância. Após o fechamento do ano letivo, resta aos pequenos o descanso e preparação para o novo ano, mas aos pais o desafio de lhes oferecer uma recreação segura, longe do vírus.

Uma dica é, em vez de praias ou shoppings centers que podem ter um público muito expressivo, optar por locais ao ar livre e com grupos menores de pessoas. Muitos locais, inclusive tiveram de se reinventar com a pandemia, como é o caso da Residência Artística Urbana – RAU, de Arroio do Meio. Enquanto no início de 2020 o espaço ofereceu uma colônia de férias às crianças, em 2021, optou por atividades mais simples. “A gente sabe que, para os adultos já é ruim manter os cuidados o tempo todo. Imagina ser criança né? Então a gente precisa buscar alternativas para manter as crianças mentalmente saudáveis, assim como os adultos”, explica a proprietária da RAU, Cláudia Jung.

No espaço, ela optou por oferecer oficinas para a família, sempre cumprindo a todos os protocolos exigidos de cuidados. Por agendamento é possível programar dia e hora e levar os filhos que têm todo o espaço da RAU para usufruir e ainda fazer experiências de arte em argila ou outros materiais. Segundo Cláudia é importante atentar para as atividades prazerosas às crianças, como as que envolvem água, passeios em cascatas, áreas de muito verde e que sejam seguras. Desta forma os pequenos brincam em segurança, se refrescam e têm histórias divertidas para levar aos colegas na volta às aulas.

Outra opção para as férias onde as crianças podem participar e que obedece a todos os protocolos de prevenção à covid-19 é o roteiro turístico Entre Vales e Arroios (@entrevalesearroios) do qual RAU também faz parte. O roteiro conta com lugares cujos atrativos são o deleite das crianças como a sorveteria Artecrem, onde há área ao ar livre para se sentarem e degustarem sorvetes e a Requinte Chocolatteria que oferece uma experiência de sensações de aromas e sabores do seu chocolate. Outra opção ao ar livre é a Agroecologia Ferrari onde é possível colher legumes e hortaliças fresquinhas e ter aprendizado prático da importância de uma alimentação saudável.

Por Alan Dick