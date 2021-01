Educação

A equipe da Secretaria Municipal da Educação de Arroio do Meio teve sua primeira reunião para definir as diretrizes do ano letivo na tarde de quarta-feira. Também estiveram em pauta, algumas decisões internas, o calendário escolar e a distribuição de professores e alunos, entre outros assuntos.

A vice-prefeita Adriana Meneghini Lermen, que já atuou como professora e diretora no município, também participou do encontro. A equipe da Educação é formada pela secretária da Educação Iliete Winck e pelas coordenadoras Patrícia Backes, Adriana Hammes, Juliane Bruxel, Joana Prediger e Andrea Scheid, que são profissionais com diversas formações, para que os professores em sala de aula tenham referências e respaldo, conforme suas necessidades.

Referente ao ano letivo de 2021, a secretária da Educação afirma que será conforme decreto do Governo Estadual, provavelmente no modelo híbrido e que ocorrerá ainda no mês de fevereiro. “Diante da pandemia do novo coronavírus todos os cuidados ainda precisam ser tomados, priorizando a segurança dos alunos, professores e comunidade escolar”, justificou Iliete.

Por Alan Dick