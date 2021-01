Educação

Tendo à frente, a nova secretária de Educação, a professora Iliete Rockenback Winck, a pasta inicia o ano com mudanças na direção das Escolas Comunitárias de Educação Infantil (Eceis), em Arroio do Meio. As diretoras já foram designadas e agora o momento é de acompanhamento com as escolas.

Junto da nova coordenadora da Educação Infantil do município, Adriana Kunrath Hammes, a secretária tem visitado as escolas para dialogar com as equipes de professores, funcionários e também com os pais das Associações de Pais e Amigos da Comunidade (Apac). Conforme Iliete, todos têm se mostrado muito receptivos e as visitas têm transcorrido de forma tranquila e proveitosa. “Nossa primeira preocupação, ao assumir, foi a renovação com as diretoras. Lembrando que as Eceis não fecharam neste período de férias, sempre atendendo conforme os protocolos exigidos pela questão da pandemia”, explica.

Em meio à essas visitas, uma situação que gerou preocupação foi a constatação de 221 famílias na lista de espera para ingresso na Educação Infantil, sendo a maior demanda de crianças de zero a um ano (102 inscritos). A secretária e a coordenadora comentam que é uma demanda grande e que a situação deverá ser debatida junto ao prefeito, Danilo José Bruxel. Outra preocupação apresentada por elas diz respeito às horas de atendimento nestas escolas, que têm se mostrado insuficientes para algumas famílias. Devido aos protocolos de saúde, este assunto também deve ser analisado com uma equipe multidisciplinar.

Confira as novas direções das Eceis:

Por Alan Dick