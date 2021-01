Geral

Após a primeira semana de governo, o prefeito de Arroio do Meio ,Danilo Bruxel, e a vice Adriana Meneghini Lermen, fizeram uma avaliação das principais dificuldades enfrentadas. Bruxel relata que ficou bastante frustrado com a atitude do seu antecessor, Klaus Werner Schnack, que acabou utilizando R$ 3,3 milhões do caixa livre para amortizar uma dívida que poderia ser paga de forma parcelada, o que permitiria a utilização dessa quantia para diversas outras obras e pavimentações.

Bruxel ainda comenta a conversa que teve com o prefeito de Capitão, Jari Hunhoff, quando o mesmo propôs uma aliança entre os municípios para viabilizar mais uma parte do asfalto entre os municípios, na ERS-482, o que seria facilitado se não houvesse acontecido a retirada dos R$ 3,3 milhões do caixa livre.

Na área da saúde, os maiores desafios apresentados foram uma grande demanda represada de atendimentos. O número de pessoas foi superior à média normal, o que acabou resultando em filas, mas já está controlado. No entanto, o atendimento das farmácias dos ESFs já não estava mais funcionando no governo anterior e este retorno envolve uma adequação legal.

Na Educação, foi aberto um edital para a contratação de professores, disponível no site da prefeitura, com todos os detalhes.

No setor da Agricultura, houve mais de 150 atendimentos ao público, 63 fechamentos de silos, inclusive no domingo, para que o produtor não tivesse reduzida a qualidade do trato animal. (veja mais na página 6).

Bruxel comenta que está visitando todas as secretarias com frequência e que todas as sextas-feiras de manhã, ocorre a reunião com os secretários para a definição de prioridades, sempre visando a melhoria nos serviços prestados para o cidadão.

VISITAS

O prefeito Danilo e a vice Adriana estão visitando as secretarias municipais para desejar um bom início de ano e oferecer apoio para os servidores. Na secretaria de Saúde, Bruxel relembra da época que foi secretário e traça metas futuras com os servidores. “Gostaríamos de voltar a ser referência no estado, mas para isso acontecer precisamos de todos vocês trabalhando em sintonia. Um bom atendimento faz toda a diferença”, salientou, endossado pelo secretário da Saúde Gustavo Kasper.

No departamento de Serviços Urbanos, Adriana agradeceu a oportunidade de ser vice-prefeita e falou da importância de cada servidor. “Somos colegas de trabalho, queremos o melhor para Arroio do Meio. Sempre que precisarem nossas portas estarão abertas, contamos com vocês e vocês podem contar conosco”, afirmou.

Outras secretarias já foram visitadas e a ideia e fazer essas visitas com frequência, a fim de manter contato com os servidores durante todo o período da atual administração.

Por Alan Dick