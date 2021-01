Educação

O prazo de inscrições para Cadastro Temporário de Contratação Emergencial para Professor e de Cadastro Temporário de Contratação Emergencial de Servidores de Escola da rede estadual encerra neste domingo, dia 10. O procedimento ocorre pela internet, no site www.educacao.rs.gov.br.

Além de fazer a inscrição, no site, o candidato pode conferir os editais na íntegra. Os bancos de cadastro serão providos por coordenadoria e por município, para os componentes curriculares e habilitações da Educação Básica nas suas etapas e modalidades e também na Educação Profissional.

A inscrição será para no máximo dois municípios e por componente curricular, de acordo com habilitação do candidato, para atuação na Educação Básica, suas Etapas, Modalidades e na Educação Profissional, conforme listagem do Edital.

Para o quadro de servidores, no ato da inscrição, o candidato deverá optar pela Coordenadoria Regional de Educação, o Município e o cargo, sendo vedada qualquer alteração posterior. Para ambos os editais há vagas para vários municípios abrangidos pela 3ª Coordenadoria Regional de Educação.

Por Alan Dick