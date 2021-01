IPTU

A Secretaria da Fazenda de Arroio do Meio informa que os carnês de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, alvarás de licença, vistoria, sanitário e ISSQN estarão disponíveis a partir de 25 de janeiro. Eles podem ser retirados ou impressos no Setor de Tributos da Prefeitura Municipal ou pelo site www.arroiodomeiors.com.br, na aba Portal de Serviços, Consultar IPTU e inserir CPF ou CNPJ, Buscar e Imprimir.

Os contribuintes terão até 15 de fevereiro para pagar os carnês com 5% de desconto, ou 15 de março, com desconto de 3%. Após essas datas, os tributos poderão ser parcelados em seis vezes, sem acréscimo, a partir de 13 de abril, com exceção dos alvarás de licença, vistoria e sanitários, que só podem ser pagos na modalidade de taxa única. O pagamento pode ser feito na Prefeitura ou nas agências bancárias do Banrisul, Sicredi, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal e lotérica conveniada.

De acordo com o Secretário Municipal da Fazenda, Valdecir Crescêncio, Arroio do Meio possui mais de 12 mil imóveis tributados. Para 2021, está prevista a arrecadação de R$ 2,6 milhões em IPTU.

Por Alan Dick