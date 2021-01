Esportes

Estudante do curso de Design de Moda Univates, a arroio-meense Camila Huppes Kunzler, 23 anos, inovou apresentando um olhar ampliado sobre o ciclismo, esporte que tem ganhado, cada vez mais adeptos, principalmente aqui na região. Com o título “Ciclismo, moda e ergonomia: novos tempos pedem novos olhares”, Camila apresentou em dezembro o seu Trabalho de Conclusão de Curso, de forma on-line, transmitida no Google Meet.

Este trabalho consistiu em uma pesquisa com entrevista e levantamento de dados sobre o ciclismo, a ergonomia e o crescimento do esporte na pandemia. O objetivo foi desenvolver uma coleção de trajes de ciclismo com aspectos ergonômicos bem desenvolvidos e com uma boa estética.

Para isso, a estudante colheu informações com 100 ciclistas, por meio de pesquisa on-line, e entrevistou dois atletas de ultra performance, que participaram da RAAM 2019 nos EUA, considerada a prova de ciclismo mais difícil do mundo, que consiste em atravessar o país de bicicleta, totalizando cinco mil quilômetros.

“A inspiração surgiu quando eu comecei a pedalar e percebi que muitas outras pessoas também iniciaram no mesmo período, vendo assim o quanto que o esporte cresceu no período de pandemia”, explica Camila.

O trabalho de conclusão não ficou apenas na pesquisa e teoria. Camila conseguiu produzir as peças, o que se torna uma inspiração para dar sequência a um novo nicho de mercado. “Quando eu estava desenvolvendo o trabalho, pensei em produzir as peças e, para isso, terceirizei com uma empresa especializada nos uniformes de ciclismo. Nesse tempo, vendi pelo Facebook e Instagram as peças que mandei produzir, mostrando já no dia da minha apresentação, que meu projeto poderia ser um bom negócio no futuro. A ideia para minha marca, a Basic Off, é desenvolver roupas fitness também, englobando um público maior”, conclui.

Por Alan Dick