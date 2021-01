O Alto Taquari - Cotidiano

Culinária

Os estudantes do 3º ano da Escola Estadual de Ensino Médio Guararapes, de Arroio do Meio, desenvolveram no final de 2020, uma atividade de resgate de tradições culinárias que resultou em um e-book. Com o nome de Heranças do Sabor – Receitas que cultivam memórias, o trabalho traz uma lista de pratos pesquisados pelos jovens que representam muito para suas famílias.

Conforme a professora Flaudiane Dela Justina, a ideia partiu do planejamento de aulas de Arte. Em novembro, pesquisando sobre ideias para trabalhar o Mês da Consciência Negra nas aulas remotas, recebeu a sugestão de explorar a diversidade da cultura culinária africana. Começou aí um trabalho de pesquisa de pratos e de ingredientes. Junto disso, o assunto foi ampliado já que foi constatada pela pesquisa feita para a disciplina que, além das tradições culinárias africanas, várias etnias trouxeram pratos que compõem os hábitos culinários das famílias arroio-meenses. Originou-se daí o e-book.

“Os alunos compartilharam receitas, reconheceram e resgataram a diversidade cultural na culinária familiar. Surgiram daí receitas antigas e receitas novas que fazem parte da memória deles, que querem manter para sempre. Achei nosso trabalho um espetáculo, um perfeito resgate. Me deu muito orgulho”, declara Flaudiane.

Integrando a atividade proposta, os alunos precisaram cumprir vários passos como a postagem das receitas, a sua confecção e o registro com vídeos ou fotos. Muitos contaram com a colaboração de familiares na produção dos pratos, o que integrou as famílias.

Para a aluna Luísa Dullius, 18 anos, estudar e praticar a culinária em aula foi extremamente enriquecedor. “Entendi que envolve muito mais do que eu imaginava. Culinária é arte, cultura e história. Através de uma tarefa simples, divertida e leve – o que não há muito em tempos de pandemia e estudos à distância – foi possível aprimorar meus conhecimentos de um jeito novo e diferenciado”, conta.

Em sua pesquisa, Luísa escolheu uma receita que é costumeira em sua família: um risoto vegano. A produção contou com a ajuda de sua irmã. “Exige um tempo moderado para fazê-la, mas é apetitosa, agradável de produzir e sem crueldade animal. A realização da atividade, além da aprendizagem, também proporcionou valioso tempo em família”, relata.

Como é no formato virtual, o e-book foi compartilhado com os estudantes e com a comunidade por meio da página da escola no Facebook (@eeemguararapes).

Por Alan Dick