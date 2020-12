Esportes

Com o afastamento do 1º vice-presidente, Airton Paulo Benhard, o conselho administrativo do Clube Esportivo Lajeadense elege na próxima segunda-feira, dia 21, o substituto. A reunião convocada pelo Conselho Deliberativo ocorre na sede do clube no bairro Florestal, mas dependendo do bandeiramento do Distanciamento Controlado pode ocorrer de forma virtual. Em pauta também está a aprovação do orçamento para o próximo ano, aprovação do planejamento estratégico e assuntos diversos.

Segundo o presidente do clube, Everton Giovanella, Airton havia adiantado que poderia se desligar em dezembro, por conta de compromissos profissionais, que incluem muitas viagens e longos períodos longe de Lajeado.

Por Alan Dick