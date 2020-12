O Alto Taquari - Cotidiano

Educação

Prova ocorre no dia 9 de janeiro para Medicina e demais cursos, com opção de outras datas para agendamento, a partir do dia 19 de janeiro

A Unisc está com inscrições para o Vestibular de 2021, com vagas para cursos nos campi de Santa Cruz do Sul, Capão da Canoa, Montenegro, Sobradinho e Venâncio Aires. As novidades são os cursos de Eventos, Gestão de Turismo e Hotelaria. As inscrições podem ser realizadas até o dia 3 de janeiro de 2021, pelo site www.unisc.br. A prova será realizada no dia 9 de janeiro, a partir das 14h30, em todos os campi, e haverá opção de outras datas para agendamento, a partir do dia 19 de janeiro, sendo que o candidato pode escolher a data do Processo Seletivo de acordo com o cronograma disponível no site da Instituição (exceto para Medicina).

A forma de seleção também inclui a possibilidade de utilização da nota da Redação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), assim como a nota da redação do Vestibular da Unisc. A taxa de inscrição é de R$ 30, estando isento o candidato que utilizar a nota da Redação do Enem ou do Vestibular da Unisc. Para os candidatos que efetuarem a inscrição e o pagamento em eventos promocionais a taxa é de R$ 20. A lista dos classificados será disponibilizada, no site e para os meios de comunicação, em até dois dias úteis após a realização do processo seletivo.

Financiamentos, bolsas e descontos:

A Unisc disponibiliza as seguintes modalidades de financiamentos, bolsas de estudo e descontos:

Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies); Crédito Universitário Banrisul; Crédito Universitário Sicredi; Crédito Universitário Pravaler; Crédito Educativo CrediUnisc (Financiamento próprio da Unisc); ProUni; Convênios com Instituições para concessão de bolsa ou desconto a seus colaboradores; Bolsas com órgãos externos e Programas de Bolsas de Ensino, de Pesquisa e de Extensão; Descontos para diplomados na Unisc, através do Programa Voltare (exceto para o curso de Odontologia); Descontos para estudantes diplomados em outras Instituições de Ensino Superior; Descontos para família com mais de um componente matriculado; Descontos para estudantes matriculados em dois cursos de graduação, simultaneamente; Descontos para estudantes com 50 anos ou mais de idade; Programa Fidelização, que concede descontos para egressos da Escola de Educação Básica Educar-se e do Centro de Educação Profissional da Unisc (Cepru); e Desconto Pagamento à Vista, no montante de 6% para pagamento à vista da semestralidade.

Mais informações sobre cada modalidade estão disponíveis no link https://www.unisc.br/pt/processo-seletivo/bolsas-e-financiamentos

Cursos oferecidos

Santa Cruz do Sul

Administração (Noite)

Arquitetura e Urbanismo (Tarde/Noite)

Agronomia (Noite)

Biomedicina (Tarde/Noite)

Ciência da Computação (Noite)

Ciência de Dados e Inteligência Artificial (Noite)

Ciências Contábeis (Noite)

Ciências Econômicas (Noite)

Comunicação Institucional (Noite)

Direito (Manhã)

Direito (Noite)

Educação Física (Noite)

Enfermagem (Tarde/Noite)

Engenharia Civil (Noite)

Engenharia de Computação (Noite)

Engenharia de Controle e Automação (Noite)

Engenharia de Produção (Noite)

Engenharia Mecânica (Noite)

Engenharia Química (Noite)

Estética e Cosmética (Noite)

Eventos (Noite)

Farmácia (Noite)

Fisioterapia (Tarde/Noite)

Gastronomia (Noite)

Gestão de Turismo (Noite)

História – Licenciatura (Noite)

Hotelaria (Noite)

Jornalismo (Noite)

Letras Português – Licenciatura (Noite)

Letras Português/Espanhol – Licenciatura (Noite)

Letras Português/Inglês – Licenciatura (Noite)

Matemática – Licenciatura (Noite)

Medicina (Diurno)

Medicina Veterinária (Manhã/Tarde/Noite)

Nutrição (Noite)

Odontologia (Tarde/Noite)

Pedagogia – Licenciatura (Noite)

Produção em Mídia Audiovisual (Noite)

Psicologia – Formação de Psicólogo (Tarde/Noite)

Psicologia – Formação de Psicólogo (Noite)

Publicidade e Propaganda (Noite)

Química – Bacharelado (Noite)

Relações Internacionais (Noite)

Serviço Social (Noite)

Capão da Canoa

Direito (Noite)

Montenegro

Administração (Noite)

Ciências Contábeis (Noite)

Direito (Noite)

Psicologia (Noite)

Sobradinho

Direito (Noite)

Venâncio Aires

Administração (Noite)

Ciências Contábeis (Noite)

Direito (Noite)

Por Alan Dick