Comércio

Será realizada neste sábado, dia 12, na propriedade de Vilmar Clédio Walter, na comunidade de Esperança de Rui Barbosa, a última feira de peixe vivo do ano em Arroio do Meio. A atividade inicia às 8h e se estende enquanto houver oferta de peixes. Serão comercializadas carpas das espécies capim, húngara, prateada e cabeça grande.

Assim como nas feiras anteriores, serão observadas as normas de prevenção ao coronavírus, como distanciamento e uso de máscara e álcool gel.

A feira é uma promoção da família Walter, Secretaria Municipal da Agricultura e Emater/RS-Ascar. É pedido aos consumidores que respeitem o regramento e, se possível, levem embalagens para acondicionar os peixes.

Para chegar ao local, é preciso seguir VRS-811 em direção a Forqueta e, após o campo do Esperança de Rui Barbosa, seguir por mais 1.500 metros, onde há uma entrada a esquerda. Haverá placa indicativa no local.

Simulídeos – A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio e a Emater/RS-Ascar avisam os aplicadores de BTi das comunidades que neste fim de semana será realizada a quarta etapa do Controle dos Simulídeos (borrachudo). O produto e as quantidades a serem aplicadas serão repassadas pelas equipes.

Por Alan Dick