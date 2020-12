Agricultura

Neste sábado, dia 5, ocorre mais uma Feira do Peixe Vivo em Arroio do Meio. Desta vez, será na comunidade de Picada Arroio do Meio, na propriedade de Ivo Beschorner, com início às 8h.

Serão oferecidas carpas das espécies capim, húngara, prateada e cabeça grande. A feira ocorrerá enquanto houver oferta de peixes.

A feira é promovida pela família Beschorner, Secretaria Municipal da Agricultura e Emater/RS-Ascar. Os organizadores lembram que serão observadas as normas preventivas à covid-19, como o distanciamento e uso de máscara e álcool gel.

Eles pedem aos consumidores que respeitem o regramento e, se possível, levem embalagens para acondicionar os peixes.

Por daiane