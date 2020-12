O Alto Taquari - Cotidiano

O Alto Taquari

Foi muito positiva a repercussão do Projeto Música a Domicílio, uma live móvel com show do pianista Rodrigo Soltton, realizado na terça-feira à noite, em Arroio do Meio. Em cima de um caminhão, Soltton, com seu piano translúcido, levou o encanto da música às famílias diretamente nas suas casas. Um momento especial, num ano atípico, no qual os eventos tradicionais de Natal não puderam ser realizados. A ação foi uma iniciativa da CDL local, com apoio da Girando Sol, Bioideal, Dália Alimentos, Saneban e Sicredi.

Para a secretária executiva da CDL, Raquel Scheid, o retorno dos associados e da comunidade, com muitos elogios, mostra o êxito da iniciativa. Ela ressalta que mesmo não tendo como contemplar todo o município, o momento vai ficar na lembrança de quem acompanhou a apresentação. Raquel também observa que Rodrigo é muito carismático e que havia muitas pessoas esperando pelo caminhão, evidenciando que a comunidade foi muito receptiva ao projeto.

Decorada com mais de 70 mil luzes, que podem ser apreciadas até o dia 6 de janeiro, sempre a partir das 19h30min, a Girando Sol foi o ponto de partida da programação. O roteiro contemplou vários bairros e culminou com a passagem pelo Centro, após duas horas de circulação. Soltton intercalou músicas natalinas com canções nacionais e internacionais. No percurso houve três paradas: em frente à Igreja Matriz, onde ele cantou o clássico Noite Feliz, no Hospital São José, em homenagem aos profissionais e em frente ao Abrigo de Menores. O ponto de chegada foi na Rua de Eventos.

Por Alan Dick