O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

Com o objetivo de manter os idosos ativos e seguros dentro da nova realidade do coronavírus, o Departamento Municipal da Terceira Idade desenvolveu e apresenta o resultado do projeto Receitas que Abraçam, realizado numa parceria com os 20 grupos de idosos do Município, a partir do resgate de receitas antigas.

A ideia surgiu na II Feira Gastronômica Sabores de Arroio do Meio, realizada em julho de 2019, quando os grupos contribuíram simbolicamente com receitas antigas para o evento. Motivada pela nova realidade de isolamento e cuidados, em especial para os idosos que compõem o grupo de risco, o Departamento viabilizou o projeto ao longo do ano, com visitação pré-agendada com a família, respeitando todos os protocolos de segurança, preparo e registro das 20 receitas indicadas por representantes dos grupos. O trabalho foi realizado pela coordenadora Diana Ames, que registrou e relatou as receitas a partir das orientações das participantes.

“Todas as receitas são protagonizadas pelas mulheres das famílias, que adoçaram e abraçaram esse período tão diferente de isolamento e incertezas com cucas, sonhos, doces e bolos”, afirma Diana. As 20 receitas serão compartilhadas no Facebook da Prefeitura Municipal de Arroio do Meio até o final do ano e ficarão disponíveis em versão impressa na Biblioteca Pública Municipal Barão do Rio Branco, Casa do Museu e Departamento Municipal da Terceira Idade/subsolo da Prefeitura.

Por daiane