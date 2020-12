O Alto Taquari

Lives, recitais, danças, oficinas e concertos virtuais estão sendo ofertados à comunidade durante o mês de dezembro, como contrapartida de empreendedores e entidades locais ligados à educação e cultura. São projetos que se habilitaram, se enquadraram e foram selecionados no Edital Concurso Cultural nº 01/2020, da Lei Aldir Blanc. O calendário iniciou em 28 de novembro, com o show da banda Barbarella, em homenagem aos 86 anos de Arroio do Meio.

Ao todo, 16 empreendedores e entidades locais foram contemplados nas duas ações da Lei – auxílio manutenção para empresas e espaços culturais e edital – com recursos que variam entre R$ 2 mil a R$ 18.600,00, somando R$ 165.956,12 em recursos federais destinados para o setor cultural, praticamente paralisado desde março em virtude da pandemia. Os repasses foram realizados entre novembro e dezembro, divididos nas modalidades Pessoa Física, Pessoa Jurídica e Espaço Cultural. A contrapartida do auxílio manutenção deve ocorrer após o fim do estado de calamidade pública, em atividades oferecidas pelas empresas e espaços beneficiados, de forma gratuita à comunidade.

Sobre a Aldir Blanc: A Lei de emergência cultural foi aprovada pelo Congresso Nacional em 29 de junho, com ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante o estado de calamidade pública, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Em agosto, o Departamento Municipal de Cultura anunciou o período de inscrições para pessoas físicas ou jurídicas, com atividades profissionais ligadas à cultura de Arroio do Meio. Os cadastros foram avaliados por um Comitê Gestor Municipal, formado por representantes do Poder Público e Sociedade Civil.

Em viagem a Brasília nessa semana, a vice-prefeita em exercício, Eluise Hammes e a coordenadora do Departamento de Cultura, Carla Schroeder, confirmaram R$ 100 mil para a Feira do Livro 2021. O recurso conquistado por meio de projeto do Núcleo/Departamento de Cultura para o evento que deveria acontecer em setembro desse ano, teve de ser reprogramado, em virtude da suspensão das atividades devido à pandemia. Além disso, a notícia de que novos editais de fomento à cultura e economia criativa estão programados para o próximo ano. Na oportunidade, reforçaram a importância dos recursos no fomento à cultura via Lei Aldir Blanc e a solicitação de um projeto de acessibilidade para todos espaços da Casa do Museu.

Contemplados

Banda Barbarella – Contemplada na modalidade música, recebeu R$ 8,5 mil. O projeto Anivershow 86 anos foi apresentado no dia 28 de novembro, pelo canal no YouTube da banda.

Valle Produtora – Contemplada na modalidade literatura, com R$ 8,5 mil. O projeto de oficinas de produção literária – com Cadu dos Livros e Léia Cassol – já foram apresentados nos dias 1º e 9, no canal do YouTube e Facebook dos escritores.

Lusiane Mallmann – Contemplada na modalidade microprojeto cultural, com R$ 2 mil. O projeto Cante, Conte e Encante foi apresentado no dia 7, pelo Facebook pessoal.

Joner Westenhoffen – Contemplado na modalidade música, com R$ 2 mil. O projeto Recital Natalino de Baterias foi apresentado no dia 8, pelo Facebook pessoal.

CTG Querência do Arroio do Meio – Contemplado na modalidade dança, com R$ 5 mil. A oficina e música As noivas de preto foi apresentada ontem, pelo canal do CTG no YouTube e uma nova apresentação, com a dança As noivas de preto, ocorre no dia 22, às 19h, no mesmo canal.

Grupo Teatral Chama – Contemplado na modalidade teatro, com R$ 5mil. As apresentações ocorrem nos dias 15 – Histórias: O boi e o burro; no dia 16 – A menina que vendia fósforos e, no dia 18 – O menino chamado Jesus. As apresentações serão transmitidas às 19h no YouTube, no canal da Cia de Teatro FoiceAcena.

Maurício Scalco – Contemplado na modalidade música, com R$ 2 mil. O projeto Música Popular e Folclore ocorre no dia 17, às 19h30min, em canal a ser confirmado.

Cristine Vasconcellos – Contemplada na modalidade música, com R$ 2 mil. O projeto O violino no cancioneiro popular será exibido no dia 21, às 19hmin, em canal a ser confirmado.

ACMA – Contemplada na modalidade música instrumental, com R$ 5 mil. O projeto Concerto de Natal será exibido no dia 23, às 20h30min, pelo Facebook da Schtena Big Band.

Auxílio Manutenção do Espaço Cultural/Empresa

Comunidade Quilombola São Roque: R$ 6.389 Prêmio de Reconhecimento + R$ 8 mil (em duas parcelas) para aquisição de cestas básicas de alimentação, higiene e limpeza

Sítio Live: R$ 18.600,00 em duas parcelas;

Valle Produtora de Eventos Eirelli: R$ 18.600,00 em duas parcelas;

Barbarella Promoções Sonorizações: R$ 18.600,00 em duas parcelas;

P. Graff Bruxel Eirelli: R$ 18.600,00 em duas parcelas;

DJ Lima – Fernando Feil/MEI: R$ 18.600,00 em duas parcelas;

Banda Contagem Regressiva: R$ 18.600,00 em duas parcelas;

Por Alan Dick