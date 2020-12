O Alto Taquari

A secretaria da Fazenda do Estado divulgou na semana passada os índices definitivos do ICMS de cada município para o exercício de 2021. Pela previsão do Estado, será repartido um montante de R$ 7 bilhões entre os municípios. Com relação ao índice do ano de 2020, entre os municípios da região, o maior crescimento é de Coqueiro Baixo, com 8,78%, Sério com 8,43%, Imigrante com 6,8%, Progresso com 5,31%, Nova Bréscia com 4,58% e Relvado com 4,42%. Entre os municípios de desempenho negativo estão na ordem Travesseiro com -6,07%, Arroio do Meio com -4,05%, Putinga com -3,6%, Wesfhália, com -3,57%, Poço das Antas, com -3,54% e Pouso Novo, com -3,02%.

O município de Capitão apresenta um índice negativo de -1,81% e Marques de Souza, -0,01%. Entre os maiores municípios da região, Lajeado aparece com -0,27%, Encantado com -0,43% e Teutônia com -3,24%. Estrela está com índice positivo de 3,34%. No Estado o maior índice de crescimento é de Porto Xavier com 21,37%, Pinhal com 20,19% e Presidente Lucena com 17,01%. Os maiores índices negativos são de Triunfo com -15,02%, Três Coroas com -14,27% e Glorinha com -13,20%.

Por Alan Dick